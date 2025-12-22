La buena noticia: Nueva terapia combinada para vencer el cáncer de ovario resistente

Investigadores de la Universidad de Colorado han descubierto una novedosa estrategia de tratamiento combinado que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovarios.

Los expertos del Centro Oncológico de la Universidad de Colorado descubrieron que cuando las células cancerosas se vuelven resistentes a los inhibidores de PARP, activan la señalización de WNT como un «sistema de supervivencia de respaldo». Esto ayuda al cáncer a seguir creciendo en ciertas pacientes, incluso cuando los fármacos PARP deberían detenerlo.

Los investigadores descubrieron que SM08502 por sí solo ralentizaba el crecimiento tumoral en pruebas de laboratorio, lo que demuestra que el fármaco tiene un efecto anticancerígeno. SM08502, en combinación con un inhibidor de PARP (como olaparib), destruyó más células cancerosas, causó mayor daño al ADN (lo que dificulta la supervivencia del cáncer) y redujo la inmunosupresión (lo que significa que el sistema inmunitario puede combatir el cáncer con mayor eficacia).

Esta es la primera terapia combinada que se dirige a dos mecanismos diferentes de supervivencia del cáncer: la señalización de PARP y WNT. Esto significa que el cáncer tiene menos vías de supervivencia, lo que aumenta la eficacia del tratamiento.