lunes 18  de  agosto 2025
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Un estudio de RentCafe muestra que Miami y sus ciudades vecinas ofrecen menos espacio que el promedio nacional con un presupuesto de $1.500 al mes

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Alquilar un apartamento en el sur de Florida con un presupuesto de 1.500 dólares mensuales significa conformarse con espacios reducidos, según un nuevo informe de RentCafe.com basado en datos de Yardi Matrix de marzo de 2025, que revela que ninguna de las principales ciudades del área metropolitana de Miami alcanza el promedio nacional de pies cuadrados disponibles por ese monto.

El estudio analizó 200 de las ciudades más grandes de Estados Unidos para determinar cuántos pies cuadrados puede alquilar un inquilino por $1,500 al mes. A nivel nacional, el promedio se ubica en 715 pies cuadrados, aunque la cifra varía drásticamente según la ubicación: desde 1.329 pies cuadrados en Wichita, Kansas, hasta apenas 216 en Manhattan, Nueva York.

En Florida, las diferencias también son notables. Ciudades como Jacksonville ofrecen 984 pies cuadrados por el mismo presupuesto, casi el doble de lo que se consigue en Miami.

Resultados en el sur de Florida

El análisis muestra que los residentes del área metropolitana de Miami se enfrentan a algunas de las viviendas más reducidas del estado dentro de este rango de renta:

  • Miami: $1,500 cubren apenas 506 pies cuadrados, la cifra más baja en Florida y que ubica a la ciudad en el puesto 170 de 200 a nivel nacional. Generalmente, no alcanza para un apartamento completo de una habitación.
  • Fort Lauderdale: Con el mismo presupuesto, los inquilinos acceden a 520 pies cuadrados, espacio limitado que apenas permite un dormitorio compacto.
  • Hialeah: Los $1.500 se traducen en 593 pies cuadrados, que podrían equivaler a un pequeño apartamento de una o dos habitaciones muy ajustadas.
  • Hollywood: La renta mensual brinda acceso a 625 pies cuadrados, donde en algunos casos podría encontrarse una unidad de dos habitaciones pequeña.
  • Pembroke Pines: Con 628 pies cuadrados, ofrece algo más de espacio, aunque en la práctica suele equivaler a un apartamento de una habitación.

Fuerte presión del mercado local

El informe concluye que todas las ciudades del sur de Florida analizadas se ubican por debajo del promedio nacional de 715 pies cuadrados, lo que refleja la fuerte presión del mercado inmobiliario local. Mientras que en otras partes del país los $1,500 permiten acceder a viviendas más amplias, en el área de Miami los inquilinos deben optar por espacios reducidos, pagar más por unidades de mayor tamaño o mudarse a zonas más alejadas en busca de rentas más asequibles.

Es importante destacar que el salario promedio del sur de Florida es inferior al promedio nacional. El estudio completo se puede ver aquí.

[email protected]

