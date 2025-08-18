Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Madonna celebró sus 67 años en Italia en compañía de Rocco, Lourdes León y las gemelas Stella y Estere. La familia asistió a un tradicional evento hípico llamado Palio de Siena, el cual se celebra dos veces al año en La Toscana.

El evento se llevó a cabo el sábado 16 de agosto, y la Reina del Pop disfrutó junto con sus hijos del espectáculo desde uno de los balcones del Palazzo Pannocchieschi d’Elci, una de las residencias nobiliarias más antiguas de Siena, según reportó ¡HOLA! , y que tiene vista hacia la Piazza del Campo.

"Tanto ella como sus hijos vibraron durante esta carrera de origen medieval que consiste en dar tres vueltas a la plaza en sentido contrario y gana el caballo que cruza primero la línea de meta, con o sin jinete. El equino lleva una escarapela llamada 'spennacchiera' con los colores del barrio de Siena para el cual corre. El ganador lleva a su barrio un estandarte llamado 'palio' o 'drappellone', un trofeo rectangular de seda pintado a mano", reseñó la revista.

La carrera se celebra el 2 de julio, en honor a la Virgen de Provenzano, y el 16 de agosto, en honor a la Asunción de la Virgen.

Celebración

Posterior a la competencia, Madonna celebró en el Grand Hotel Continental de Siena su cumpleaños 67 en compañía de un selecto grupo de invitados, entre los que se encontraban cuatro de sus seis hijos y el futbolista jamaicano Akeem Morris.

Hace un año, la intérprete también disfrutó de su vuelta al sol en Italia, específicamente en Pompeya.