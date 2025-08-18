lunes 18  de  agosto 2025
Guyana refuerza la seguridad en la zona en disputa con Venezuela por elecciones

El presidente Irfaan Ali, con una postura firme sobre el tema del Esequibo frente a Caracas, es el favorito en las elecciones presidenciales

Buque Británico en Guyana, Venezuela ordenó despliegue militar.

AFP
El presidente de Guyana, Irfaan Ali.

Europa Press/PRESIDENCIA DE GUYANA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN- Guyana reforzará la seguridad en el Esequibo, una zona rica en petróleo y minerales que se disputa con Venezuela, durante las elecciones presidenciales y legislativas del 1 de septiembre, anunció el lunes un miembro de la comisión electoral.

"Obtuvimos una garantía de seguridad, los planes no son definitivos", declaró el subdirector de elecciones de la Comisión Electoral de Guyana, Aneal Giddings, durante una rueda de prensa.

Centro de votación solo en el Estado Bolívar.
Vicepresidente de Guyana tilda de "fracaso" elección venezolana sobre zona en disputa
Presidente de Guyana, Irfaan Ali, durante una visita a las tropas de la Fuerza de Defensa en la aldea de Anna Regina, en el Esequibo, el 24 de mayo de 2025-
Guyana avanza en un proyecto de seguridad regional, con la mira puesta en Venezuela

La policía y las fuerzas de defensa plantearon "sus preocupaciones" sobre la seguridad durante las reuniones preparatorias, remarcó Giddings.

El presidente Irfaan Ali, con una postura firme sobre el tema del Esequibo frente a Caracas, es el favorito en las elecciones presidenciales.

"Conflicto territorial"

Georgetown, que asegura que Caracas busca anexar dos tercios de la superficie de Guyana, sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial británica, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París. Georgetown pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que lo confirme.

Venezuela, por su parte, asegura que un acuerdo firmado en 1966 con los británicos en Ginebra —antes de la independencia de Guyana— sienta las bases para una solución negociada fuera de la CIJ y sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como lo era en 1777 en tiempos de la colonización española.

Si bien, Caracas nunca ha abandonado el reclamo del territorio Esequibo, la disputa se reavivó cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió inmensas reservas de petróleo en 2015. Guyana posee las mayores reservas de petróleo per cápita del planeta y espera que esta riqueza le permita salir de la pobreza en la que vive gran parte de su población.

Según los datos anunciados el lunes por la comisión electoral, 757.690 electores (sobre una población de aproximadamente 850.000 personas) están convocados a votar en 2.790 centros de votación.

FUENTE: Con información de AFP

