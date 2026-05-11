La buena noticia: Un antibiótico contra la tensión común podría ayudar a combatir una superbacteria mortal

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Los investigadores han visto en laboratorio y en animales que candesartán cilexetil (un medicamento muy usado para hipertensión e insuficiencia cardiaca) puede dañar a MRSA, una bacteria resistente a antibióticos especialmente difícil de tratar. El mecanismo es casi mecánico: el fármaco perfora y desestabiliza la membrana de la bacteria, hasta provocar fugas y su muerte.Además, parece atacar también formas persistentes/durmientes de MRSA y, combinado con antibióticos como gentamicina, logra efectos más potentes con dosis más bajas. La parte esperanzadora es que al ser un fármaco ya aprobado, barato y ampliamente disponible, si se confirma en ensayos en humanos podría acelerar nuevas estrategias frente a la resistencia antimicrobiana. Ahora el equipo trabaja en versiones químicamente optimizadas para mejorar eficacia y reducir posibles efectos secundarios.