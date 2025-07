El postparto en Corea del Sur: relax, masajes, cuidado del bebé y comida a la habitación

Habitación tipo hotel

En el vídeo, Paula muestra una habitación amplia, con cama de matrimonio, televisión, zona de lavabo, baño privado, frigorífico para el acompañante y cuna para el bebé. Según cuenta, hay tres tipos de habitaciones y cada madre puede elegir la que prefiera. Ella se alojó en una habitación tipo "deluxe".

Entre los elementos disponibles, enseña también una máquina para extraer leche, varios cojines de apoyo para dar el pecho y otros destinados a colocar al bebé. Las comidas -desayuno, almuerzo, snack y cena- se entregan directamente en la puerta y se recogen después. A la entrada, como es habitual en muchas viviendas y estancias coreanas, deben dejarse los zapatos fuera.

Durante la estancia, que es opcional, se incluyen masajes y actividades específicas para las madres, según explica.

Descanso materno

Paula explica que el bebé no está las 24 horas con la madre, ya que el objetivo de este tipo de estancia es que ella pueda descansar y cuidarse tras el parto. No obstante, aclara que puede estar con él siempre que quiera: "Eso no quita que puedas ver al bebé y estar con él".

En otro comentario, detalla que estas habitaciones se encuentran dentro del hospital donde ha tenido lugar el parto y que "todos los hospitales de embarazadas tienen esta zona", en referencia a este tipo de espacios postparto.

Estancia opcional

El vídeo despertó la curiosidad de muchos usuarios, que plantearon sus dudas en los comentarios. A raíz de estas preguntas, Paula fue aclarando varios aspectos del servicio, como la duración de la estancia, la presencia del bebé durante esos días o el coste asociado.

Sobre el costo, Paula indica que este servicio se paga aparte, ya que, según señala, "la mayoría de hospitales, por no decir todos, son privados" y "no hay sanidad pública". Aun así, añade que "el gobierno te ayuda muchísimo y te da dinerito cuando tienes un bebé", y que la cantidad a pagar varía en función de lo que cubra el seguro médico. En su caso, afirma que "con tantas ayudas apenas tienes que pagar, solo un poquito".

Al ser preguntada por su profesión, la joven aclara que trabaja como azafata de vuelo y tierra.

FUENTE: Con información de Europa Press