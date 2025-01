La creadora de contenido Katy Cardona: una voz cercana que conecta con diferentes audiencias

Desde el principio de su carrera digital, Katy comprendió que no todas las comunidades responden de la misma forma. Instagram, por ejemplo, se ha transformado en una especie de diario visual donde los seguidores tienen acceso a instantáneas de su vida cotidiana, a sus momentos más emotivos y a las colaboraciones con marcas que confían en su autenticidad. El formato de fotografías y reels le permite relatar historias breves y dinámicas, expresando su lado más estético y, al mismo tiempo, compartiendo consejos, reflexiones o avances de proyectos que se avecinan.

Paralelamente, en TikTok, su enfoque cambia. Allí encuentra un público más joven que busca entretenimiento ligero y contenido viral. Con videos cortos, llenos de humor y coreografías de baile, Katy explota su vena artística y demuestra que la espontaneidad se puede fusionar con la creatividad. Incluso se ha aventurado a retomar algunos de sus inicios, como el maquillaje y el body paint, pero esta vez en presentaciones rápidas y musicales que enganchan a miles de usuarios en cuestión de segundos.

Por su parte, en Facebook, la dinámica es diferente. El público de esa plataforma tiende a ser más diverso en edad y busca historias más extensas, reflexiones profundas y, en muchos casos, debates sobre temas de interés social.

Consciente de ello, Katy utiliza Facebook para compartir artículos de mayor longitud, explicar su participación en obras benéficas y profundizar en sus experiencias personales. Allí, además, se consolida como una figura de confianza para emprendedores que la siguen en busca de inspiración, pues no escatima en mostrar los pasos que la llevaron a donde está y en motivar a otros a iniciar sus proyectos.

Para completar su presencia, también ha explorado plataformas como YouTube, donde la duración de los videos puede extenderse, permitiendo que cree vlogs y documentales familiares. Ha lanzado episodios que retratan con mayor detalle su día a día, la crianza de su hijo y las dinámicas de su relación. En estos videos, puede ahondar en temáticas que no se adaptan a formatos más cortos, abordando asuntos personales como la maternidad, los cambios hormonales o los retos de mantener una relación interracial.

Esa capacidad para segmentar su contenido de acuerdo con las necesidades de cada red social es uno de los pilares que sostienen su éxito. En lugar de repetir la misma fórmula en todas partes, Katy adapta su estilo comunicacional y el enfoque de cada proyecto. La música, los efectos visuales, la duración de los videos e incluso el tono de voz cambian según la audiencia que la escucha. Y, sin embargo, mantiene una línea de coherencia que hace que su comunidad, sea cual sea la plataforma, perciba la misma esencia de cercanía y honestidad.

Pero no todo se reduce al ámbito digital: esta multiplicidad de canales le ha permitido forjar un vínculo más sólido con sus seguidores fuera de la pantalla. Al participar en eventos, conferencias o activaciones de marca, logra reunir a integrantes de diferentes redes que la siguen y la admiran. De esta forma, potencia la interacción cara a cara y convierte cada aparición en una experiencia enriquecedora donde se reafirma el lazo de empatía que, a menudo, solo se percibe en comentarios virtuales.

El reto mayor es equilibrar tanto la diversidad de contenido como el hecho de que cada espacio exige su propio tiempo de dedicación. Katy reconoce que se ha visto en la necesidad de conformar un equipo de colaboradores con distintas especialidades: desde la edición de video hasta el diseño gráfico y la gestión de redes. Con el aporte de cada integrante, ha logrado sistematizar la producción de contenido y mantener un calendario editorial que cubra la exigencia de su comunidad sin descuidar la calidad.

Asimismo, la influencer subraya que, pese a las diferencias formales entre plataformas, el factor emocional sigue siendo su principal clave.

Ya sea a través de un reel en Instagram o de un post extenso en Facebook, se enfoca en transmitir un mensaje cercano y sincero. Sabe que los algoritmos cambian, las tendencias vienen y van, pero la conexión humana se mantiene firme cuando se nutre de autenticidad.

El fruto de esta estrategia se ve reflejado en el constante crecimiento de sus números y en la variedad de proyectos que se le presentan: campañas de marketing con empresas que anhelan llegar a públicos de distintas edades, colaboraciones con otras figuras digitales y, por supuesto, invitaciones a participar en foros, congresos o mesas de diálogo sobre cómo triunfar en el mundo de las redes. Katy suele contar que no fue un plan premeditado, sino el resultado de un “ensayo y error” constante y de un oído atento a lo que su comunidad solicitaba en cada etapa de su vida online.

En la actualidad, su nombre resalta como una referencia en la integración de múltiples plataformas. Desde los bailes entretenidos de TikTok hasta los profundos análisis en Facebook, pasando por los vistosos reels de Instagram y los videos largos de YouTube, Katy Cardona es la prueba viviente de que una sola historia puede contarse de muchas maneras, siempre y cuando se mantenga la sinceridad de fondo. Para esta creadora de contenido, ese es el verdadero secreto de su conexión con el público: entender que cada red social es un lenguaje distinto y que, en todas, hay alguien esperando un mensaje honesto y motivador.

