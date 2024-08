"La moda debe ser accesible para todos", afirma influencer Priscilla Hirt Ghouzi

Priscilla se ha destacado por su enfoque en la creación de looks que mezclan piezas de alta gama con opciones más asequibles, una filosofía que ha resonado profundamente entre su comunidad.

"La moda debe ser una forma de expresión accesible para todos, sin importar el presupuesto", comenta Priscilla.

Este enfoque ha consolidado su posición como una fuente valiosa de inspiración y consejos para miles de personas que buscan un estilo elegante pero al alcance de todos.

Las marcas Something Navy, We Wore What y The Webster han reconocido el valor de la conexión auténtica que Priscilla mantiene con su audiencia. Su estilo de vida multifacético, que equilibra su papel como empresaria, madre, esposa e hija, la convierte en un ejemplo a seguir para muchas mujeres que buscan expresar su estilo personal con autenticidad y confianza.

Recientemente, la experta sugirió sus recomendaciones sobre las fragancias a elegir en estos meses tan calurosos: perfumes frescos y ligeros, cítricos como limón o naranja, notas acuáticas o marinas, aromas herbales como lavanda, romero o hierbabuena, flores blancas como jazmín, gardenia o lirio, notas verdes como hiedra, césped recién cortado o hojas de té, frutas como manzana, pera, frambuesa o mango.

Embed - PRISCILLA CLAIRE HIRT ∞ on Instagram: "Matching with my gurrl Her outfit is @dolcegabbana X @bambinifashion and mine is @shopmixto how cute!!!? Soñe con este momento for so long. • • • • #mommyandme #matchingwithmommy #momanddaughter #momanddaughteroutfit #matchingoutfits #outfitinspiration #ootd #outfitmatch #mamiyyo #fashionstyle #bambinifashion #dolcekids #dolcegabbana #dolcegabbanakids"