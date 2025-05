La moda une a mujeres en encuentro íntimo con Loretana Blarassin en Tiffany & Co.

Hay momentos donde el lujo deja de ser solo una etiqueta para convertirse en una experiencia emocional. Así fue el encuentro íntimo y lleno de significado que tuvo lugar en Miami, donde la icónica casa Tiffany & Co. abrió sus puertas para celebrar no solo el Día de las Madres, sino también la belleza de la lealtad, la amistad y el estilo compartido.

¿La anfitriona? Nada más y nada menos que Loretana Blarassin, la personal shopper venezolana que ha conquistado corazones no solo por su impecable gusto, sino por su cercanía y la autenticidad con la que ha construido We Shop U, una comunidad que ya no se define solo por la moda, sino por la confianza y el cariño mutuo.