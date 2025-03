Custo Dalmau: "La moda no es necesaria, es una emoción"

“Mirage es un espejismo, porque tratamos de crear ilusiones reales con las que se puedan vestir. Diseñamos para personas que saben que la moda no es necesaria, que es un lujo o una emoción. Desarrollamos piezas emocionales que seduzcan a mujeres y también a hombres, y que provoquen el deseo de ser utilizadas”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Custodio Dalmau , quien creó la firma Custo Barcelona junto a su hermano David.

“Estamos en la industria de la moda, pero no sé si realmente somos diseñadores; somos creativos de piezas de vestir. Entonces la moda funciona lanzando tendencias y direcciones cada temporada que nosotros no seguimos. Nosotros seguimos el dictado de nuestra genética, a la cual le somos fiel hasta hoy. Este proyecto empezó hace 45 años, con una identidad que era el uso del color y la fusión de materiales con la incorporación de mensajes gráficos”, expresó Custo Dalmau.

50 piezas para la silueta femenina y 14 para el armario masculino conforman la nueva colección inspirada en la naturaleza y el contraste que se logra al agregar el toque de la tecnología.

“Dentro de Mirage hay una subcolección de camisetas con un mensaje gráfico que representa un mundo ficticio onírico, donde la convivencia entre el hombre, la naturaleza y la tecnología es una realidad; todo es un mensaje muy irónico. No hay propaganda política ni social; tratamos de crear unas camisetas irónicas y coloridas, tanto para hombre como para mujer. Esta es nuestra genética: la fusión de colores”, indicó el diseñador.

“El hilo conductor en la colección de mujer es el brillo y las transparencias. Y en la de hombre lo clásico; piezas clásicas reinterpretadas con la incorporación de este mensaje gráfico”, detalló sobre la propuesta.

Más sobre la colección

En cuanto a las piezas femeninas, destacó que sobresalen los vestidos. Sobre los colores, predominan el contraste de blanco y negro, así como los tonos azules.

“En la de hombre, los colores son muy simples: el blanco y el negro, y gamas de beige. En mujer, hay azules, marrones, grises y negros mezclados también con el blanco, sobre todo, el hilo conductor son las distintas intensidades del brillo. Los grandes protagonistas de la colección femenina son los vestidos, porque hay muchos y luego los conjuntos de dos piezas, pantalón y top o falda y top. También los chaquetones, los abrigos. Y en hombre, pues las camisetas”, indicó.

“Hemos apostado por el blanco y negro, que es una combinación cromática, un binomio con mucha fuerza”, añadió.

En cuestión de tejidos, la propuesta ha sido fiel a otro elemento que identifica a la firma además de la mezcla de colores.

“La fusión de materiales también es parte de la genética de Custo Barcelona. Entonces en esta colección fusionamos tejidos muy tecnológicos que provienen del reciclaje de otros materiales. Y los fusionamos con materiales de alta calidad natural como la seda y el algodón”, dijo.

Asimismo, recordó cómo fueron los primeros pasos de la firma en la moda, un recorrido que inició hace más de cuatro décadas.

“Han pasado 45 años; ha sido como una aspiradora. Empezamos este proyecto como diseñadores gráficos, sin ni siquiera saber que existía la moda. Aplicábamos nuestro mensaje gráfico a la camiseta estampada, que se convertía en un producto muy exótico e innovador. Y eso nos abrió las puertas a la moda, vimos que existía una industria”, contó.

En ese entonces fueron visionarios en cuanto a la incorporación de colores llamativos a sus diseños, un elemento que los catapultó al éxito.

“Hace 45 años el color en la vestimenta estaba limitado, vimos que esa limitación era la gran oportunidad. Y lanzamos propuestas coloridas que enseguida fueron aceptadas por el consumidor, que no utilizaba color porque no existían propuestas de color. Poco a poco entendimos cuales eran los códigos de la industria de la moda. Y lo que sabemos de moda lo hemos aprendido practicándola y equivocándonos muchas veces”, reflexionó.

Moldearse y reinventarse ha sido inevitable para mantenerse vigente en un gremio en constante evolución.

“Cuando empezamos el mundo era de otra manera. No existía la tecnología que existía hoy en día. Y nosotros nos hemos tenido que adaptar, porque somos de la escuela de la no tecnología y de repente nos hemos visto invadidos por la tecnología. No recuerdo que haya sido fácil en ningún momento. Y ahora nos parece más complicado, porque sí ha habido realmente un cambio importante, que ha sido la irrupción del mundo digital”, dijo.

“En nuestro caso esto ha sido una desventaja. Quienes empiecen hoy un proyecto nuevo, ya nacen con la generación digital. Nosotros hemos tenido que hacer una transformación. Entonces no es una ventaja, es tener que vivir en dos mundos distintos”, agregó.

La reinvención es parte de la naturaleza de la moda y la creatividad se nutre de la constancia.

“Nos adaptamos, porque en la moda hay que reinventarse todo el tiempo, está en constante cambio. Nutrimos nuestra creatividad del trabajo. Es un poco de inspiración, pero muchísimas horas de trabajo. Lanzamos dos colecciones al año y el proceso de creación de cada una nos toma seis meses. Esta colección otoño-invierno la presentamos en Madrid y Milán, ahora nos queda una presentación en Europa y otra en Santiago de Chile”, expuso.

Sobre la personalidad de quienes visten los diseños de Custo Barcelona, resaltó:

“Son personas a quienes le gusta expresarse su individualidad y su fuerza. Y que buscan, de alguna manera, piezas que le seduzcan para ser protagonistas de lo que quieren expresar”.