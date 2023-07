La oración del padre Joe Wright que conmovió al mundo y ofendió a los demócratas

El 23 de enero de 1996, un legislador del estado de Kansas, que era miembro de la congregación del reverendo Joe Wright, llamó al pastor para proponerle que ofreciera una oración en el capitolio estatal.

Si bien Wright no ponía sus oraciones en papel, en esta ocasión tuvo que redactar lo que iba a decir pues la Legislatura estatal de Kansas le exigió una copia escrita para los archivos.

"Eso fue muy extraño para mí", dijo Wright en una entrevista en video con Christ In Prophecy. Como recordó, después de decir su oración, varios demócratas tomaron el micrófono en la sala para denunciarlo como un "intolerante" con un mensaje "de odio".

El reverendo Joe Wright en un programa de Christ In Prophecy. - Captura de pantalla /YouTube/Christ In Prophecy El reverendo Joe Wright en un programa de Christ In Prophecy. Captura de pantalla /YouTube/Christ In Prophecy

Según contó el padre, después de salir de la Legislatura estatal de Kansas se montó en su auto y recibió una llamada de su asistente. "¿Qué hiciste ahora?", le preguntó, en una memoria que hizo reír al reverendo Wright.

Como reportó el presentador radial Paul Harvey los demócratas de la legislatura estatal dijeron: "¡Él no puede hablar así de nosotros!"

Según indicó Harvey, el representante Delbert Gross calificó la invocación de "grosera", "burlona", "mojigata" y "arrogante". El representante David Haley lo calificó de "blasfemo" e "ignorante". Y la representante Sabrina Standifer se hizo eco de la indignación.

comentarista radial Paul Harvey - 1996 - pastor Joe Wright - Captura de pantalla /YouTube/Christ In Prophecy El comentarista radial Paul Harvey leyó en su programa, en 1996, la oración del pastor Joe Wright. Captura de pantalla /YouTube/Christ In Prophecy

Desde entonces, la oración que Wright escribió en 30 minutos ha seguido provocando gran polémica.

La oración ha sido reproducida en cientos de boletines de la iglesia y otras publicaciones, leída desde púlpitos en todos los estados de la nación y transmitida en numerosos medios de comunicación.

Oración traducida al español

Padre Celestial, venimos ante ti hoy para pedirte perdón y buscar tu dirección y guía.

Sabemos que Tu Palabra dice: ‘Ay de los que llaman bien al mal’, pero eso es exactamente lo que hemos hecho.

Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual e invertido nuestros valores.

Confesamos que hemos ridiculizado la verdad absoluta de Tu Palabra y la hemos llamado pluralismo moral.

Hemos adorado a otros dioses y lo llamamos multiculturalismo.

Hemos respaldado la perversión y la llamamos un estilo de vida alternativo.

Hemos explotado a los pobres y lo hemos llamado lotería.

Hemos descuidado a los necesitados y lo llamamos autoconservación.

Hemos premiado la pereza y la hemos llamado bienestar.

Hemos matado a nuestro no nacido y lo llamamos opción.

Le hemos disparado a los abortistas y lo hemos llamado justificable.

Hemos descuidado disciplinar a nuestros hijos y lo llamamos desarrollar estima.

Hemos abusado del poder y lo llamamos sabiduría política.

Hemos codiciado las posesiones de nuestros vecinos y lo llamamos ambición.

Hemos contaminado el aire con blasfemias y pornografía y lo llamamos libertad de expresión.

Hemos ridiculizado los valores consagrados por el tiempo de nuestros antepasados y lo llamamos iluminación.

Examínanos, oh DIOS, y conoce hoy nuestros corazones; límpianos de todo pecado y líbranos.

¡Amén!

Oración original

Heavenly Father, we come before you today to ask your forgiveness and to seek your direction and guidance. We know Your Word says: ‘Woe to those who call evil good,’ but that is exactly what we have done.

We have lost our spiritual equilibrium and inverted our values.

We confess that we have ridiculed the absolute truth of Your Word and called it moral pluralism.

We have worshipped other gods and called it multi-culturalism.

We have endorsed perversion and called it an alternative lifestyle.

We have exploited the poor and called it the lottery.

We have neglected the needy and called it self-preservation.

We have rewarded laziness and called it welfare.

We have killed our unborn and called it choice.

We have shot abortionists and called it justifiable.

We have neglected to discipline our children and called it building esteem.

We have abused power and called it political savvy.

We have coveted our neighbors’ possessions and called it ambition.

We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression.

We have ridiculed the time-honored values of our fore-fathers and called it enlightenment.

Search us, Oh GOD, and know our hearts today; cleanse us from every sin and set us free.

Amen!

