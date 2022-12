La pianista mexicana Clara Luna difunde la música con videos en vivo

“Muchos de ellos están interesados en aprender e interpretar, y muchas de esas personas son gente que ya trabaja, que tienen sus profesiones, sus carreras son diferentes a la música, pero me gusta hacerlos sentir de que ya son parte de una comunidad musical y animarlos a que lo hagan, eso es lo que falta en Latinoamérica, hay mucho talento y muchas personas interesadas”, comentó en entrevista.

Si bien la música es una profesión que en Latinoamérica no es muy remunerada, considera importante animar a las personas a que se adentren más a este mundo de la música y a que se sensibilicen un poco más con los sonidos.

“Mi abuela fue estudiante de piano, pero muy hobbie, realmente mis tías abuelas eran las pianistas, y mi papá fue músico lírico y me metió a clases de piano desde los 7 años, y a los 13 entré a la Escuela de Música de Monterrey de Bellas Artes y prácticamente hice mi carrera hasta que me gradué en el 2018”, detalló.

Al poco tiempo de haberse graduado, comenzó a hacer contenido en redes sociales con música de piano, instrumento que comenzó a tocar desde los 7 años y en el cual se especializó durante su formación profesional.

“A raíz de la pandemia surgieron muchos creadores de contenido, yo soy una de ellas. Yo vi la oportunidad en el streaming, porque el stream puede ser de cualquier cosa, pero está dominado por el gaming, entonces yo mezclo música de videojuegos, de películas, de series”, dijo.

En su contenido de Twitch interpreta música de videojuegos, de series, películas y de música clásica.

“También toco música clásica en mis streams, pero es muy variado, meto de todo un poco, incluso clases de teoría, así como en línea, y toco lo que la gente quiere que interprete”, contó.

Así fue como vio una oportunidad de tocar música a través de redes sociales y al momento su carrera en Twitch ya cumplió un año, con una respuesta que considera muy buena, ya que a través de esta plataforma sus seguidores le piden cursos y participan activamente.

“Otros streamers me han dicho que mi comunidad es muy sana porque son personas que son amantes de la música y hacemos un poco de todo en mi stream, no nada más de música, pero ha tenido muy buena respuesta, y creo que mi comunidad es muy sana y fiel de cierta manera. Hoy en día estoy muy contenta con mi comunidad”, afirmó.

El dinero que percibe en redes sociales, si bien es un ingreso extra, es menos importante que el compromiso que siente con su comunidad de seguidores.

“Posicionarte como una pianista streamer me ha ayudado a dar clases en línea, con grupos formados en línea de teoría musical o de música, entonces siempre hay un mercado abierto a tomar clases conmigo, por ejemplo me han pedido colaborar con algunas marcas, aplicaciones de música, celular, cosas así, es una oportunidad muy buena para posicionar quién eres como artista”, explicó.

Su presencia en plataformas digitales le ha permitido que se le acerquen personas que quieren aprender teoría musical o a tocar piano, para lo cual cuenta con una página de Patreon, en la que los interesados la pueden contactar o suscribirse a sus clases.

Para el 2023 tiene planeado ofrecer un curso de teoría musical y subir más contenido tanto a YouTube como a sus plataformas de suscripción.

Como compositora, se enfoca en la música instrumental de piano. “Mi método de composición consiste en que pienso en una imagen en mi mente, de qué es lo que quiero reflejar con la música, o algún sentimiento o una pequeña anécdota que tengo en mi mente y trato de hacerle una imagen, pero de sonido, cuando voy a empezar a componer. Me voy primero por melodías y después por el tono, las puedo hacer largas o cortas, pero ese es mi método de composición”, reveló.

“Estoy componiendo música para piano para mis seguidores porque piden mucha música de piano y además estoy grabando el segundo álbum de mi banda Espejos Rotos que es otro proyecto que tengo de la mano”, señaló. Espejos Rotos, explicó, es un proyecto en el que lleva un año participando y que le divierte.

Con esta banda de indie rock ya se ha presentado en Monterrey, Saltillo y Hermosillo, y tienen programados próximos conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Puebla.

“Estamos grabando el segundo álbum y es una de mis mejores experiencias como artista actualmente, porque soy músico clásica, y es una banda no clásica, pero me divierto mucho y me gusta bastante", planteó.

Sobre sus planes a futuro, señaló que le encantaría dar conciertos como solista tocando música clásica, o de series y películas, anime, videojuegos y composiciones propias, con un concepto más moderno de lo que sería el pianista clásico.

“Con la pandemia era un poquito complicado porque no había dónde hacerlo, pero afortunadamente ya vamos de salida entonces espero que eso sea posible el próximo año”, agregó.

Su meta en el streaming es consolidarse como creadora de contenido en Twitch, pues le gusta mucho convivir con su comunidad y se ve como una de las intérpretes más importantes del streaming en Latinoamérica.

“Siento que nos faltan más streamers músicos, no hay tantos, y como más establecida como pianista streamer en Latinoamérica”, indicó.

Es admiradora de compositores como Beethoven, Bach, o de Jordan Rudess, tecladista de Dream Theater, a quien tuvo oportunidad de entrevistar en vivo para una transmisión de Instagram.

“Cuando recibí mi canal de Instagram y me empezó a ir bien, Jordan me siguió en Instagram e inmediatamente le mandé un mensaje para agradecerle por seguirme, y le pedí la entrevista. Fue una experiencia muy grande para mí y fue increíble. Se portó super educado y buena gente, me hizo sentir muy cómoda y me dio unas respuestas muy interesantes sobre su carrera y consejos para los músicos jóvenes”, contó.

Puede encontrarla en sus redes sociales: Instagram, Twitch y YouTube.