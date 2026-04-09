jueves 9  de  abril 2026
NASA

Los astronautas de Artemis II empiezan a preparar la cabina para el amerizaje

La tripulación, compuesta por Reed Wisman, Víctor Glover, Cristina Cot y Jeremy Hansen, comenzará a asegurar el equipo y a instalar sus asientos para garantizar una reentrada segura a la Tierra

Embed

Los astronautas de Artemis II iniciarán este jueves la preparación de la cabina y el estudio de los procedimientos de entrada antes del amerizaje programado por la NASA para el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos, lo que corresponde a las 02:07 del sábado en España, frente a la costa de San Diego. La tripulación, compuesta por Reed Wisman, Víctor Glover, Cristina Cot y Jeremy Hansen, comenzará a asegurar el equipo y a instalar sus asientos para garantizar una reentrada segura a la Tierra. Además, se ha confirmado que el juez John Pimurza ha zarpado hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico. Los astronautas también realizarán pruebas de una prenda diseñada para ayudar a mantener la presión arterial y circulación durante el retorno a la gravedad, dado que algunos pueden experimentar intolerancia ortostática tras un tiempo en microgravedad.

Lee además
Fotografía cedida por la NASA donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i), posando en el interior de la nave espacial Orion.  video
EN DATOS

Dos horas en silencio: por qué los astronautas de Artemis II no pueden salir inmediatamente de la cápsula
El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
El Diario en 90 segundos

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones
Te puede interesar

Artemis II toma la primera foto de la Tierra desde la cara oculta de la Luna

DeSantis firma ley que faculta a Florida para designar organizaciones terroristas nacionales

Tripulación de Artemis II inicia su regreso a la Tierra tras orbitrar la Luna y conversar con Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Conflicto

Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"

Captura de pantalla. Invitación a la boda, publicada por la periodista venezolana, Germania Rodriguez Poleo
VENEZUELA

El testaferro chavista que gasta en una boda lo que el país necesita en hospitales

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
INFRAESTRUCTURAS

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones

“Lo que el Seco no dijo Tour”, último concierto de Ricardo Arjona en el Kaseya Center de Miami.
CRÓNICA

Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

El actor irlandés Michael Patrick.
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

Te puede interesar

Elmis Rivero Silvente a su arribo a Miami este 9 de abril de 2026. 
PRESIÓN DEL RÉGIMEN 

Logra salir de Cuba hermana de la influencer Anna Bensi tras citación del MININT

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO EN WASHINGTON

Por 6ta vez los demócratas intentan frenar acciones de EEUU por la seguridad nacional

Vista parcial de una estación del Metrorail en Miami-Dade.
MEJOR MOVILIDAD

Miami-Dade impulsa transporte público al estadio del Inter Miami CF tras exitoso servicio en partido inicial

Samuel Aldana, consultor político internacional.
PRESIDENCIALES

Keiko Fujimori se perfila como "garante de estabilidad" en Perú

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.
MEMORIA VIVA

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, protagoniza documental que se estrena en Miami y reabre las heridas del exilio