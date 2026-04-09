Los astronautas de Artemis II empiezan a preparar la cabina para el amerizaje

Los astronautas de Artemis II iniciarán este jueves la preparación de la cabina y el estudio de los procedimientos de entrada antes del amerizaje programado por la NASA para el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos, lo que corresponde a las 02:07 del sábado en España, frente a la costa de San Diego. La tripulación, compuesta por Reed Wisman, Víctor Glover, Cristina Cot y Jeremy Hansen, comenzará a asegurar el equipo y a instalar sus asientos para garantizar una reentrada segura a la Tierra. Además, se ha confirmado que el juez John Pimurza ha zarpado hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico. Los astronautas también realizarán pruebas de una prenda diseñada para ayudar a mantener la presión arterial y circulación durante el retorno a la gravedad, dado que algunos pueden experimentar intolerancia ortostática tras un tiempo en microgravedad.