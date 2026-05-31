domingo 31  de  mayo 2026
CRISIS

Cacerolazos y protestas por apagones en Santiago de Cuba y La Habana

Se reportaron cacerolazos en zonas como Micro 3, El Salao y Los Pinos, en Santiago de Cuba, así como en Cayo Hueso, Centro Habana, y Mulgoba, en Boyeros.

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Imagen referencial. 

DLA/OpenAi
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.– El deterioro de la infraestructura eléctrica y la prolongada crisis económica que atraviesa Cuba provocaron nuevas protestas ciudadanas durante la noche del sábado en barrios de Santiago de Cuba y La Habana, donde vecinos salieron a las calles para denunciar los prolongados apagones.

Se reportaron cacerolazos en zonas como Micro 3, El Salao y Los Pinos, en Santiago de Cuba, así como en Cayo Hueso, Centro Habana, y Mulgoba, en Boyeros. Videos difundidos en redes sociales muestran a residentes reclamando el restablecimiento del servicio eléctrico y expresando su descontento con el régimen.

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Las protestas ocurrieron mientras la estatal Unión Eléctrica (UNE) anunciaba un déficit superior a los 2.000 megavatios y confirmaba una nueva salida de servicio de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal planta generadora del país.

Según reportes oficiales, la Guiteras permanecerá fuera del sistema entre 72 y 96 horas por una nueva avería. En lo que va de 2026, la instalación ha salido de servicio en 12 ocasiones, acumulando más de diez días de inactividad.

La combinación de apagones de más de 24 horas, escasez de combustible, deterioro de las termoeléctricas y falta de inversiones continúa agravando una crisis energética que afecta a millones de cubanos. Durante mayo, los déficits de generación llegaron a dejar sin electricidad simultáneamente a cerca del 70% del país.

Las nuevas manifestaciones reflejan el creciente malestar social ante una situación que, lejos de mostrar señales de mejora, continúa profundizándose.

"Cualquier escenario es posible"

El periodista Luis Cino confirma desde La Habana que las protestas “son casi a diario y cada vez más fuertes. Es que la situación es insoportable”.

Por otra parte, la incertidumbre es latente en la población debido a la falta de información clara que indique qué puede suceder.

“Hay mucho blablabla, noticias falsas y contradicciones, pero cualquier escenario es posible. De las horas de apagones y necesidades básicas, mejor ni hablar. Qué se puede decir que no se sepa”, destacó.

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FUENTE: Con información de Diario de Cuba / Luis Cino

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