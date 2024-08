Luis Gonzalez y Savig Poplinger transforman la industria de electrónicos reacondicionados a través de BuySPRY

Con el liderazgo de Savig Poplinger como fundador y Luis Gonzalez como VP de Operaciones de BuySPRY, se han implementado innovadoras tecnologías y procesos automatizados para maximizar la eficiencia y la calidad de sus productos.

"Nuestro objetivo es ofrecer dispositivos que no solo sean asequibles, sino que también cumplan con los más altos estándares de calidad", comenta Gonzalez.

Este compromiso con la calidad es evidente en el riguroso proceso de reacondicionamiento que emplea la empresa, el cual incluye inspecciones detalladas, pruebas funcionales exhaustivas, reemplazo de componentes defectuosos y limpieza y restauración estética de cada dispositivo.

En 2019, BuySPRY comenzó sus operaciones en Europa, extendiéndose a países como Países Bajos, Francia, Italia, España, Alemania, Suiza y Bélgica, además del Reino Unido. Un año después, la empresa expandió sus ventas a México y Canadá, y en 2024 inició operaciones en Latinoamérica, demostrando su capacidad para adaptarse y crecer en nuevos mercados.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta BuySPRY es la dependencia de los trade-ins de dispositivos por parte de los consumidores, especialmente en un contexto de inflación y cambios en el comportamiento del consumidor. A pesar de estos retos, Gonzalez y Poplinger han sabido navegar estas dificultades mediante una gestión eficiente de la logística y la cadena de suministro, adaptándose a las políticas de los marketplaces y manteniendo un enfoque constante en la calidad y la satisfacción del cliente.

BuySPRY no solo se distingue por su enfoque en la calidad, sino también por su compromiso con la sostenibilidad. La empresa promueve la reducción de residuos electrónicos y la conservación de recursos naturales, prolongando la vida útil de los dispositivos tecnológicos. "La sostenibilidad no es solo una tendencia, es una responsabilidad", destaca Gonzalez, subrayando la importancia de prácticas empresariales responsables.

El éxito de BuySPRY también se refleja en la sólida base de clientes que ha construido, con más de 400,000 dispositivos electrónicos reacondicionados puestos en manos de consumidores cada año. Este logro es un testimonio del compromiso de la empresa con la excelencia y la innovación, guiado por la visión de Poplinger y Gonzalez.

Dentro de los próximos objetivos de ambos, se encuentra el crecimiento en el mercado hispano, específicamente en México, debido al potencial que encuentran en un país con demanda sobre productos electrónicos, que además buscan las mejores oportunidades dentro de las opciones disponibles.

Para más información y planes de Buyspry se pueden encontrar a través de www.buyspry.com

Embed - BuySPRY on Instagram: " Cheers to 15 Years with our Incredible Customers! As we celebrate our 15th anniversary at BuySPRY, we're overwhelmed with gratitude for each and every one of you who has been a part of our journey. From the moment you unbox your refurbished device to the countless memories made with it, your support fuels our passion for sustainability and innovation. Thank you for choosing BuySPRY and being a vital part of our community. Here's to 15 years of unforgettable moments and many more to come! #BuySPRY #15YearsStrong #CustomerAppreciation #RefurbishedTech #InnovationWithinYourReach"