Luz Kelly recibe premio a "Mejor Conductora Revelación del Año" en los New York Music Awards 2025

La presentadora y actriz Luz Kelly fue galardonada con el premio “Mejor Conductora Revelación del Año” en la más reciente edición de los New York Music Awards 2025 , uno de los reconocimientos más importantes de la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

El premio destaca a las figuras emergentes de la conducción que han logrado conquistar al público y a la crítica con su estilo y autenticidad.

En el caso de Luz Kelly, el jurado resaltó su carisma, frescura y capacidad de conectar con la audiencia, consolidándose como una de las personalidades más prometedoras de la televisión latina.

"Recibir este premio en Nueva York es un honor inmenso. Es un reconocimiento que me inspira a seguir creciendo y a dar siempre lo mejor de mí al público que me acompaña en cada paso", expresó Luz Kelly al recibir la estatuilla durante la ceremonia.

Con este logro, Luz Kelly se proyecta como un referente en la conducción televisiva, sumando un reconocimiento internacional que respalda su trayectoria en ascenso y su impacto en la industria.

Los New York Music Awards 2025 reafirman con este premio su compromiso de celebrar no solo a las grandes figuras de la música, sino también a los nuevos talentos que brillan en el mundo del entretenimiento.