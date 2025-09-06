sábado 6  de  septiembre 2025
Gloria Trevi recibe premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025

Gloria Trevi recibió el premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 en una gala que celebró en el Warner Theater de Washington D.C.

Gloria Trevi posa en la alfombra roja previa a la entrega del premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025, en el Warren Theater, Washington D.C.&nbsp;

Gloria Trevi posa en la alfombra roja previa a la entrega del premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025, en el Warren Theater, Washington D.C. 

Cortesía/ Nevarez Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Gloria Trevi recibió el premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 en una gala que celebró en el Warner Theater de Washington D.C. el orgullo y la unidad latina. Así la cantante mexicana se sumó a los homenajeados de esta edición: Cheech Marin, Félix Contreras, Julissa Prado y Rauw Alejandro.

La ceremonia de los Premios de la Herencia Hispana 2025 se transmitirá por PBS y PBS.org el 26 de septiembre.

El tributo, presentado por la actriz y productora Gina Torres, repasó la trayectoria de Trevi antes de que la cantante ofreciera un emotivo popurrí de “El recuento de los daños”, “Con los ojos cerrados” y “No querías lastimarme”, que provocó una ovación del público.

“Gracias primero a Dios y de ahí la lista es tan larga… porque para empezar, este reconocimiento no existiría sin la comunidad latina que trabaja y lucha incansablemente por sus sueños, por sus familias y por ellos mismos. Esa gente que, dondequiera que se encuentre, ama sus raíces y también el país donde levantan sus cabezas con dignidad y esfuerzo. Este reconocimiento toma más valor que nunca ahora, en un tiempo en el que se necesita más unión y amor. Este reconocimiento es para mí como un abrazo de la esperanza en una humanidad con más ternura”, expresó Gloria Trevi tras recibir el premio.

El honor llega en un año de grandes triunfos para Trevi. Su más reciente producción, El Vuelo, ha superado los 20 millones de reproducciones en Spotify, con temas virales como “QEPD,” ”El Vuelo”, “Un abrazo” y “Cueste lo que Cueste.” Además, engalanó la portada de Rolling Stone en Español, marcando el inicio de una nueva era para la icónica artista mexicana.

