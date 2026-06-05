Mayly M presenta Timbamundial, concepto que busca reinventar la salsa desde Miami

Hay historias que comienzan en grandes escenarios y otras que nacen en la sala de una casa. La de Mayly M comenzó frente a un viejo piano en su natal Artemisa, Cuba, cuando apenas tenía siete años y su tío, conocido cariñosamente como ‘El Nene’, colocó sus pequeñas manos sobre las teclas por primera vez.

Aquel instante cambió su vida para siempre. “Yo soy músico gracias a mi tío”, dijo el artista a DIARIO LAS AMÉRICAS, cuyo nombre real es Assiel Martínez Díaz. “Fue él quien me sentó frente a un piano y desde ese momento conecté con la música”.

Décadas después, ese niño se encuentra construyendo una nueva etapa en Miami, impulsado por una visión artística que bautizó como Timbamundial: una propuesta que fusiona timba, salsa, energía caribeña y mensajes positivos.

Una formación marcada por la disciplina

A diferencia de muchos músicos cubanos, Mayly M no proviene de una familia dedicada profesionalmente al arte. Su talento fue desarrollándose a través de una rigurosa formación académica que comenzó en la escuela vocacional de arte de Güira de Melena y continuó en la prestigiosa Escuela Nacional de Arte (ENA).

Y aunque curiosamente su primer amor fue el piano, terminó graduándose como percusionista. “Cuando entré a la escuela no había plazas para piano, pero sí para percusión. Así que seguí estudiando percusión profesionalmente mientras continuaba tocando piano por mi cuenta”, confesó el artista sobre la combinación que terminó convirtiéndose en una de sus grandes fortalezas, ya que es capaz de moverse entre distintos instrumentos, géneros y escenarios.

México, siete años de crecimiento

Antes de llegar a Estados Unidos, Mayly M vivió una etapa fundamental de su carrera en México.

Tras formar parte de agrupaciones cubanas como Charanga Latina, decidió permanecer en territorio mexicano cuando surgió la oportunidad de desarrollar un nuevo proyecto musical. Y durante siete años integró la agrupación Havana Kings, una experiencia que le permitió crecer profesionalmente, recorrer escenarios y consolidar su identidad artística. Sin embargo, con el tiempo sintió que había llegado al límite de lo que podía construir allí.

“Necesitaba expandirme, crecer, y asumir nuevos retos”, dijo sobre la inquietud que terminaría trayéndolo a Miami en 2021, etapa que coincidió con uno de los períodos más complejos para miles de inmigrantes. “Necesitaba expandirme, crecer, y asumir nuevos retos”, dijo sobre la inquietud que terminaría trayéndolo a Miami en 2021, etapa que coincidió con uno de los períodos más complejos para miles de inmigrantes.

Mientras esperaba la aprobación de sus documentos migratorios y su permiso de trabajo, pasó cerca de un año sin poder ejercer profesionalmente la música. Etapa que califica como una pausa difícil para alguien cuya identidad siempre había estado ligada a los escenarios.

“Fue complicado porque la música es donde resuena mi alma”, reflexionó el artista que, como muchos inmigrantes, tuvo que aprender a reconstruir una vida desde cero, crear nuevas conexiones y encontrar oportunidades en una ciudad tan competitiva como Miami, en la que poco a poco comenzaron a abrirse puertas.

Primero llegaron trabajos vinculados a la industria musical, luego nuevas relaciones profesionales, y finalmente la posibilidad de apostar nuevamente por su propio proyecto artístico.

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Timbamundial, una etapa con nombre propio

Timbamundial es la visión artística con la que Mayly M busca posicionarse en el panorama musical contemporáneo. Y más que una propuesta sonora, el concepto representa un movimiento creativo basado en la energía, el color, el baile y la conexión humana.

Su carta de presentación es una versión renovada ‘La historia’, conocido tema de José Manuel Carvajal, El Taiger, reinterpretado desde una estética visual vibrante y un sonido cargado de elementos contemporáneos.

“Quise darle mi propio estilo y mi propia energía”, explicó Mayly M, quien actualmente tiene una residencia fija en Cubaocho Museum & Performing Arts Center, y asegura que su mayor objetivo no es la fama ni el reconocimiento, sino el impacto emocional de su música.

“Yo siento que tengo una misión. Por eso quiero transmitir alegría, energía, baile, amor. Que cuando alguien escuche mis canciones, encuentre un espacio para desconectarse del ruido y conectar con algo bonito. Timbamundial representa una invitación a celebrar la vida. Música, arte, baile, energía, luz y amor. Eso es lo que quiero que la gente sienta cuando me escucha”, finalizó.

Para saber más de Mayly M y sus lanzamientos, sigue la cuenta de Instagram @mayly.music

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IG: @camilamendozaa