Exponentes del jazz celebran el género musical en "Jazz at Koubek"

MIAMI.- El Koubek Center, corazón cultural de La Pequeña Habana , vibrará durante dos noches con la celebración del la tercera edición de Jazz at Koubek . El evento, que tendrá lugar el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, reunirá a los fanáticos del género y promete consolidar al recinto como el epicentro del jazz en la ciudad.

En la presentación dirán presentes exponentes consagrados así como también las voces emergentes del género.

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Jazz at Koubek ofrece una programación que recorrerá diversos paisajes sonoros: desde el soul y el R&B, hasta las ricas texturas de la música del mundo y el jazz contemporáneo con profundas influencias latinas.

Programación

La jornada inaugural inicia a las 8:00 p.m. y estará protagonizada por El Harden Project, liderado por la vocalista Ja'Nia Harden y el tecladista John Harden II. El dúo presentará un repertorio que apuesta por la fusión y el groove.

Posteriormente, Han Beyli, bajista y compositor, subirá al escenario para presentar una propuesta musical que integra el jazz moderno con su herencia de Europa del Este y Azerbaiyán.

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El domingo 31 de mayo a las 6:00 p.m., el Koubek Center se llenará de sabor local e internacional con la presentación de Victoria Blue, quien destilará sus raíces afrocubanas y puertorriqueñas, un estilo que ha perfeccionado tras una ardua trayectoria internacional y su paso por The X Factor USA.

El cierre estará a cargo del flautista venezolano Eric Chacón, quien traerá su rigor de formación clásica entrelazado con la música popular y la académica.

Detalles

Quienes deseen asistir a, las entradas tienen un precio de 15 dólares por noche, y el Koubek Center facilita contará con valet parking gratuito.