viernes 29  de  mayo 2026
MÚSICA

Exponentes del jazz celebran el género musical en "Jazz at Koubek"

Jazz at Koubek ofrece una programación que recorrerá diversos paisajes sonoros: desde el soul y el R&B

Flyer Jazz at Koubek.&nbsp;

Flyer Jazz at Koubek. 

Captura de pantalla/Página Web/koubekcenter.org
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Koubek Center, corazón cultural de La Pequeña Habana, vibrará durante dos noches con la celebración del la tercera edición de Jazz at Koubek. El evento, que tendrá lugar el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, reunirá a los fanáticos del género y promete consolidar al recinto como el epicentro del jazz en la ciudad.

En la presentación dirán presentes exponentes consagrados así como también las voces emergentes del género.

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Jazz at Koubek ofrece una programación que recorrerá diversos paisajes sonoros: desde el soul y el R&B, hasta las ricas texturas de la música del mundo y el jazz contemporáneo con profundas influencias latinas.

Programación

La jornada inaugural inicia a las 8:00 p.m. y estará protagonizada por El Harden Project, liderado por la vocalista Ja'Nia Harden y el tecladista John Harden II. El dúo presentará un repertorio que apuesta por la fusión y el groove.

Posteriormente, Han Beyli, bajista y compositor, subirá al escenario para presentar una propuesta musical que integra el jazz moderno con su herencia de Europa del Este y Azerbaiyán.

El domingo 31 de mayo a las 6:00 p.m., el Koubek Center se llenará de sabor local e internacional con la presentación de Victoria Blue, quien destilará sus raíces afrocubanas y puertorriqueñas, un estilo que ha perfeccionado tras una ardua trayectoria internacional y su paso por The X Factor USA.

El cierre estará a cargo del flautista venezolano Eric Chacón, quien traerá su rigor de formación clásica entrelazado con la música popular y la académica.

Detalles

Quienes deseen asistir a, las entradas tienen un precio de 15 dólares por noche, y el Koubek Center facilita contará con valet parking gratuito.

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