"Cuban Music in Exile" cautiva al público de Pasadena con estrenos mundiales y un homenaje al maestro Aurelio de la Vega

Los músicos que participaron en Cuban Music in Exile, una velada dedicada al reconocido compositor cubanoamericano Aurelio de la Vega.

PASADENA, California. - El pasado sábado 30 de mayo, un público numeroso se congregó en Pasadena para disfrutar de Cuban Music in Exile, una velada dedicada a celebrar la vida, el legado y la influencia perdurable del reconocido compositor cubanoamericano Aurelio de la Vega, al tiempo que destacó la voz creativa de su distinguido discípulo, el compositor y director de orquesta Dr. Yalil Guerra.

Presentado por la Guerra String Orchestra bajo la dirección del Dr. Guerra, el concierto ofreció un cautivador recorrido musical que tendió puentes entre generaciones de la música clásica cubana, recibiendo una entusiasta acogida por parte de los asistentes.

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La velada comenzó con la participación del Hispano String Quartet, que presentó el estreno de Dos movimientos para Cuarteto de Cuerdas de Aurelio de la Vega. El programa continuó con interpretaciones de Elegy y Variación del recuerdo, obras que pusieron de manifiesto la profundidad expresiva y la voz distintiva de uno de los compositores más importantes de Cuba.

La segunda parte del concierto estuvo dedicada al Estreno Mundial de la ambiciosa obra de múltiples movimientos de Guerra, la Sinfonía No. 2 para Cuerdas “Los Dioses del Olimpo”. Inspirada en la mitología griega, la composición transportó a los oyentes a través de una serie de paisajes musicales dramáticos y cargados de emoción, provocando prolongados aplausos y profundas reacciones emocionales por parte del público.

Entre los asistentes se encontraba Anne Marie Ketchum de la Vega, viuda de Aurelio de la Vega, soprano y directora del Verdi Chorus, quien expresó sus impresiones sobre el concierto:

“Me emocionó profundamente la forma en que interpretó Elegy esta noche. La obra ha crecido en sus manos y en su corazón; fue hermosa. La nueva pieza de Yalil me está dejando sin palabras; es maravillosa y muy emocionante.”

El escritor, poeta y académico Enrico Santi destacó la importancia del programa:

“Fue muy importante que la obra del maestro y la del discípulo-maestro se presentaran juntas en esta ocasión, con estrenos de ambos compositores. El complemento fue perfecto y las piezas, sublimes.” “Fue muy importante que la obra del maestro y la del discípulo-maestro se presentaran juntas en esta ocasión, con estrenos de ambos compositores. El complemento fue perfecto y las piezas, sublimes.”

El oboísta, educador y compositor Francisco Castillo elogió los logros artísticos de la velada:

“Todo estuvo maravilloso y hermoso. Fue un placer escuchar las obras del maestro Aurelio de la Vega y la nueva composición de Yalil, que es fabulosa.”

La escritora, poeta y académica Nivia Montenegro también compartió sus impresiones:

“Disfruté muchísimo tanto la primera como la segunda parte. Me fascinó Los Dioses del Olimpo de Guerra al presenciar su interpretación. Fue muy hermoso escuchar obras tempranas de Aurelio y luego vivir la experiencia de este estreno de Yalil.”

Por su parte, el cantante colombiano Yari Moré destacó el impacto emocional del concierto:

“El concierto fue increíble. Fue una gran lección musical para mí. Me encantó emocional y espiritualmente. Maestro, lo felicito. No conocía esta faceta de su carrera musical; usted es muy talentoso.”

Para Guerra, quien estudió de manera privada con Aurelio de la Vega y mantuvo una estrecha relación artística y de mentor-discípulo con el célebre compositor, el concierto representó tanto un homenaje profundamente personal como la continuidad de un legado musical que ha influido significativamente en la música clásica cubana contemporánea en el exilio.

El éxito de Cuban Music in Exile reafirmó la misión de la Guerra String Orchestra de promover voces insuficientemente representadas, preservar importantes legados musicales y presentar nuevas obras innovadoras al público del sur de California.

Acerca del Dr. Yalil Guerra

El Dr. Yalil Guerra es un compositor, director de orquesta, educador y artista ganador del Latin GRAMMY® nacido en Cuba. Graduado de UCLA, se desempeña como Director Artístico y Director Titular de la Guerra String Orchestra y es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la música clásica contemporánea y la música popular.

Acerca de la Guerra String Orchestra

Fundada en Los Ángeles, la Guerra String Orchestra se dedica a presentar interpretaciones de excelencia en el ámbito de la música clásica, promoviendo al mismo tiempo obras de compositores hispanos, latinos y de grupos históricamente subrepresentados a través de estrenos, programas educativos y propuestas artísticas innovadoras.