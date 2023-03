México clasifica a la semifinal del Clásico y jugará contra Japón

Los mexicanos tuvieron que remontar un déficit de cuatro carreras que lograron hacer los puertorriqueños en el propio primer episodia ante el estelar Julio Urías.

Emmanuel Rivas inició la emboscada al zurdo al inicio del juego con un elevado de sacrificio. Acto seguido el mago Javier Báez conectó cuadrangular para poner la pizarra 3-0 y la cuarta de los boricuas llegó jonrón solitario de Eddie Rosario.



Parecía que Urías, tras ser bateado en la primera entrada, iba a tener una salida corta. Sin embargo, se repuso y pudo ir hasta el cuarto episodio frenando a la ofensiva del "Team Rubio".



El bullpen mexicano mantuvo a raya a los bates boricuas al permitir solo dos hits en cuatro entradas y aunque dieron par de boletos, no hubo una amenaza seria de los isleños.



El buen trabajo monticular permitió a México ir descontando a cuenta gotas. Isaac Paredes, que se vistió de héroe, comandó la ofensiva. Conectó un cuadrangular en el segundo episodio para iniciar la remontada.



En la quinta entrada, los aztecas volvieron a sumar una rayita cuando Alex Verdugo, con las bases llenas, conectó un sencillo que picó justo antes del jardinero central puertorriqueño para que Alek Thomas llegara al home.



Puerto Rico salió de aprietos en la quinta entrada y no tuvo problemas en la sexta, pero en el episodio siete México concretó la remontada. Austin Barnes inició con doble y posteriormente el cubano que juega para los aztecas, Randy Arozarena y Alex Verdugo recibieran boleto de Alexis Díaz.



El mánager de Puerto Rico, Yadier Molina, llamó al taponero Javy López para controlar la situación. Sin embargo, luego de dos outs apareció el héroe mexicano del juego: Isaac Paredes. El tercera base ligó un sencillo remolcador de dos carreras al jardín izquierdo para igualar las acciones, para que posteriormente Luis Urías remolcara la de la diferencia.

https://twitter.com/MLB_Mexico/status/1636906145070604288 ¡SE EMPATÓ!

El de la H con hit productor y hay juego nuevo.#WorldBaseballClassic #YoAmoElBeis pic.twitter.com/Y1O7guvWJL — MLB México (@MLB_Mexico) March 18, 2023



El octavo episodio Puerto Rico intentó reaccionar, pero Arozarena con una jugada espectacular evitó que los boricuas reaccionaran. Y aunque lo volvieron a intentar en el cierre del juego cuando Christian Vázquez abrió con hit, no lo lograron tras un criticado intento de toque de bola que terminó en las manos del lanzador mexicano.

Con dos outs, Francisco Lindor conectó hit y la de empatar estaba en segunda. Sin embargo Kike Hernández no pudo remolcar y entregó el último out con un lanzamiento al que no le hizo swing, aunque pasó por todo el medio del plato.

Los boricuas habían alcanzado las últimas dos finales donde perdieron ante la República Dominica y Estados Unidos, respectivamente.

