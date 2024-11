Miami Women Who Rock celebra la 11.ª edición de los "Fifty Shades of Pink Rockstar Awards"

La filántropa, doctora, y autora Jenisbel Acevedo, fundadora del Acevedo Foundation, recibió el reconocimiento de “Philanthropy & Fashion Award” en la presentación del desfile.

Al frente del evento estaban la fundadora y directora ejecutiva de MWWR, Emily Zubizaretta, y la experta en moda, belleza y estilo de vida, Romina Nabhen, unen fuerzas para apoyar la concientización sobre el cáncer de mama.

El evento Miami Women Who Rock “Fifty Shades of Pink Rock Star Awards” se realizó el viernes, 8 de noviembre en el JW Marriott Brickell.

Conocí a @jenisbelacevedo recientemente. De inmediato, nos dimos cuenta de los millones de cosas que tenemos en común. Somos libras , cubanas, trabajadoras incansables, amantes de la filantropía, la música, la moda y, sobre todo, nuestra familia es nuestra prioridad. Ayer compartimos con ella y su círculo íntimo en @miamiwomenwhorock @jwmarriottmiami donde ella fue homenajeada. Qué lindo conocerte a ti y a tu mamá. La familia Acebedo @lacoloniamedicalcenter es la muestra de que el sueño americano sí existe. Una buena idea, mucho trabajo y unión familiar. Este país maravilloso te permite llegar bien lejos y ayudar a quienes más lo necesitan. Felicidades, preciosa. Te quiero, gracias por incluirme I recently met @jenisbelacevedo , and we instantly discovered the countless things we have in common. We're Libras , #Cuban, hardworking women who share a passion for philanthropy, music, fashion, and family. Yesterday, I had the pleasure of joining her and her inner circle at a @miamiwomenwhorock , she was honored. It was wonderful spending time you and your mom. The Acebedo family @lacoloniamedicalcenter embodies the #AmericanDream: a great idea, hard work, and family unity. This amazing country allows you to go far. Congratulations, beautiful! Thank you for including me.