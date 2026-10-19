Octubre, mes decisivo para el voto hispano en Florida: fechas y requisitos

MIAMI.- Florida entra en una etapa decisiva de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, con el inicio de la votación anticipada este lunes 19 de octubre en los condados de Miami-Dade y Broward y la proximidad de la fecha límite para solicitar una boleta electoral por correo.

En un estado con aproximadamente 3,3 millones de hispanos elegibles para votar, conocer los plazos, los requisitos de identificación y las distintas modalidades de sufragio resulta fundamental para participar en el proceso electoral sin contratiempos.

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La campaña “Pa’ Luego es Tarde, ¡Vota!”, impulsada por All Voting Is Local, busca facilitar el acceso de la comunidad hispana a información electoral en español, combatir la desinformación y orientar a los ciudadanos sobre sus derechos y las alternativas disponibles para ejercer el voto.

La iniciativa destaca la importancia de planificar la participación electoral con anticipación, especialmente entre quienes enfrentan dificultades para acudir a las urnas por compromisos laborales, familiares o personales.

Fechas clave para votar en Florida

La votación anticipada en Miami-Dade y Broward comienza este lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre. Durante ese período, los ciudadanos podrán acudir a cualquiera de los centros de votación anticipada habilitados dentro del condado donde están registrados.

Los horarios y las ubicaciones varían según el condado, por lo que se recomienda consultar previamente la información publicada por las respectivas oficinas de los supervisores de elecciones.

Otra fecha importante es el jueves 22 de octubre, cuando a las 5:00 p.m. vence el plazo para solicitar que se envíe una boleta de voto por correo para las elecciones generales.

El martes 3 de noviembre, día de los comicios, los centros electorales permanecerán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. A diferencia de la votación anticipada, quienes acudan ese día deberán hacerlo en el recinto electoral que les haya sido asignado.

Quiénes pueden votar y cuáles son los requisitos

La legislación de Florida establece que los ciudadanos deben haberse registrado como votantes al menos 29 días antes de una elección.

Para los comicios generales del 3 de noviembre de 2026, el plazo de inscripción cerró el pasado 5 de octubre.

Cambios en el registro electoral

Los ciudadanos que ya están inscritos pueden actualizar determinados datos de su registro.

Los cambios de afiliación partidista deben realizarse antes del cierre del registro correspondiente a las elecciones primarias para poder participar en la primaria de un partido, de acuerdo con las normas electorales de Florida.

Por otra parte, los cambios de dirección pueden notificarse al supervisor de elecciones del condado, incluso el mismo día de los comicios.

Las autoridades también recomiendan mantener actualizada la firma registrada, especialmente entre quienes utilizan el voto por correo, ya que esta se emplea para verificar la autenticidad de las boletas.

Para actualizarla, los votantes pueden presentar un formulario de registro electoral ante la oficina correspondiente.

Qué identificación se necesita para votar

Florida acepta 12 tipos de identificación para votar presencialmente, entre ellos la licencia de conducir estatal, la tarjeta de identificación de Florida, el pasaporte estadounidense y determinadas identificaciones militares, estudiantiles o de otras categorías autorizadas.

La identificación presentada debe cumplir los requisitos legales de fotografía y firma. Cuando uno de los documentos no contiene ambos elementos, el elector puede presentar una combinación de identificaciones aceptadas.

Para solicitar una boleta por correo también se requiere proporcionar información de identificación, como el número de licencia de conducir o identificación estatal, o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social, según las disposiciones aplicables.

Los ciudadanos que necesiten asistencia para obtener documentos de identificación pueden visitar VoteRiders.org o llamar o enviar un mensaje de texto al 1-866-432-8683. La organización ofrece orientación en inglés y español.

Cómo funciona el voto por correo

El voto por correo constituye otra alternativa para los ciudadanos que no puedan o prefieran no acudir a un centro electoral.

La solicitud para recibir una boleta por esta vía debe realizarse ante la oficina del supervisor de elecciones del condado correspondiente antes de las 5:00 p.m. del 22 de octubre.

Una vez recibida, el elector debe completar la papeleta, introducirla en el sobre correspondiente y seguir las instrucciones de firma y devolución.

La legislación establece que solo puede incluirse una boleta en cada sobre de devolución. Si se colocan varias papeletas en el mismo sobre, estas no serán contabilizadas.

Las boletas pueden devolverse por correo, entregarse directamente en la oficina electoral o depositarse en estaciones seguras de recepción habilitadas durante los horarios autorizados de votación anticipada. Para que el voto sea contabilizado, la oficina electoral debe recibir la boleta antes de las 7:00 p.m. del 3 de noviembre. No basta con que haya sido enviada por correo antes de esa hora.

El día de las elecciones, las boletas de voto por correo pueden entregarse personalmente en la oficina del supervisor de elecciones, pero no en las estaciones de recepción utilizadas durante la votación anticipada.

La ley también limita la cantidad de boletas que una persona puede recoger o devolver en nombre de otros electores. En términos generales, permite gestionar la propia, las de familiares inmediatos y hasta dos adicionales, con las excepciones previstas legalmente. Quienes hayan solicitado una boleta por correo, pero finalmente decidan votar en persona, pueden llevarla al centro electoral para cancelarla y recibir una papeleta regular.

Si no la llevan, las autoridades deberán verificar que no haya sido utilizada. Cuando esa comprobación no sea posible, el ciudadano podría tener que emitir una boleta provisional.

Opciones para votantes con discapacidades

Los ciudadanos con discapacidades tienen derecho a solicitar una boleta de voto por correo accesible.

Este mecanismo permite recibir electrónicamente una papeleta adaptada, que puede completarse mediante una computadora y posteriormente imprimirse para su devolución conforme a las instrucciones electorales.

Para acceder a esta modalidad, el votante debe presentar una solicitud ante la oficina del supervisor de elecciones y especificar que necesita una boleta accesible.

Quienes encuentren obstáculos relacionados con su discapacidad durante el registro o la votación pueden comunicarse con Disability Rights Florida, a través de su línea de asistencia sobre derechos electorales, al 877-352-7337.

Qué hacer si una boleta presenta problemas

Uno de los aspectos más importantes del voto por correo es la verificación de las firmas.

Cuando la firma del sobre no coincide con la registrada o el elector omite firmarlo, la oficina electoral debe notificarle el problema y ofrecerle la oportunidad de subsanarlo mediante el procedimiento conocido como ballot curing.

Para las elecciones generales del 3 de noviembre, el plazo para corregir determinados problemas de firma vence el jueves 5 de noviembre, a las 5:00 p.m. Los votantes que hayan emitido una boleta provisional también pueden tener que presentar documentación adicional dentro de los plazos establecidos, dependiendo de la razón por la cual se utilizó ese mecanismo.

Las oficinas electorales de los condados de Florida disponen de herramientas digitales que permiten verificar si una boleta por correo fue recibida y cuál es su estado.

Algunas jurisdicciones ofrecen además servicios de notificaciones por mensajes de texto o correo electrónico, como BallotTrax, para informar sobre el procesamiento de las papeletas. Mantener actualizados el teléfono, la dirección y los demás datos de contacto puede facilitar la comunicación de las autoridades con el elector si surge algún inconveniente.

Los resultados no son definitivos el día de las elecciones

Aunque los primeros resultados se divulgan durante la noche electoral, el proceso no concluye necesariamente el 3 de noviembre.

Tras el cierre de las urnas, las autoridades deben completar los procedimientos de revisión, contabilización y certificación de los votos.

Las juntas de escrutinio de los condados examinan y certifican los resultados correspondientes a sus jurisdicciones. Posteriormente, los resultados de las contiendas estatales y otras elecciones sujetas a certificación estatal son revisados mediante los procedimientos establecidos por la legislación de Florida.

Este proceso también contempla la resolución de determinadas incidencias relacionadas con boletas provisionales y votos por correo. Por ello, las autoridades y organizaciones de educación electoral recomiendan consultar las fuentes oficiales antes de compartir información no verificada sobre los resultados o posibles irregularidades.

Más de un millón de votantes hispanos en el sur de Florida

La participación electoral de la comunidad hispana adquiere especial relevancia en Miami-Dade y Broward, dos de los condados con mayor presencia de votantes latinos en el estado.

De acuerdo con las estadísticas de las oficinas electorales locales citadas por la campaña, Miami-Dade cuenta con más de 800.000 votantes hispanos activos registrados, mientras que Broward registra más de 330.000 votantes hispanos elegibles.

En conjunto, las cifras superan los 1,1 millones de electores hispanos en ambos condados, aunque corresponden a categorías estadísticas que deben distinguirse al interpretar los datos.

Según información difundida por la campaña, cuatro de cada cinco latinos elegibles para votar en Florida hablan español, una realidad que subraya la importancia de disponer de orientación electoral en ese idioma.

A través de All Voting Is Local Florida, la campaña “Pa’ Luego es Tarde, ¡Vota!” ofrece información sobre requisitos, modalidades de votación y fechas importantes para los ciudadanos.

La recomendación central es verificar con anticipación el estado del registro electoral, identificar el centro de votación correspondiente y consultar las instrucciones oficiales del condado para evitar dificultades de última hora.