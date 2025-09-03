jueves 4  de  septiembre 2025
Oscar Mejía: el percusionista venezolano que marca el compás de la adoración global

Con su talento al servicio de Som Do Reino, Mejía se ha convertido en un referente internacional que une técnica, fe y emoción

El músico Oscar Mejía.&nbsp;

El músico Oscar Mejía. 

Cortesía/DM FILMS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - En el corazón de la escena musical cristiana contemporánea, un nombre resuena con fuerza: Oscar Mejía, percusionista venezolano cuya técnica impecable y profunda sensibilidad espiritual lo han convertido en uno de los pilares de la agrupación internacional Som Do Reino.

Con millones de reproducciones anuales en las principales plataformas digitales, Som Do Reino ha marcado un antes y un después en la música de adoración. Su catálogo reúne producciones en vivo como Américas (En Vivo) y Tribo & Nação Vol. 1, con la participación de voces emblemáticas de la fe como André Aquino, Marcos Brunet y Alessandro Vilas Boas.

No es casualidad que uno de los himnos más interpretados en iglesias de todo el mundo, Yeshua de Vilas Boas -parte del repertorio del sello- haya alcanzado cientos de millones de reproducciones, trascendiendo idiomas, fronteras y generaciones.

El lenguaje y ritmo de la fe en manos de Oscar Mejía

Desde su formación en Venezuela bajo la guía del maestro Luzbel Leonardo Jiménez, Oscar Mejía aprendió a escuchar la música “desde adentro”. Esa conexión entre técnica y espíritu marcó su trayectoria, llevándolo primero a Los Ángeles y, más tarde, a Miami, donde su talento se ha consolidado como referencia para músicos y ministerios de adoración.

Su carrera incluye colaboraciones con líderes de renombre como Misty Edwards, Lucas Conslie y Marcos Brunet, además de proyectos recientes junto a André Aquino, ganador de un Latin Grammy, y Alessandro Vilas Boas, cuyas canciones son hoy parte de la liturgia de millones de creyentes.

En el ámbito de la producción, Mejía ha compartido escenario y estudio con figuras como Yoelkys ‘Yoelkeys’ Vivas, director y productor distinguido con reconocimientos de Billboard, y con productores galardonados con Latin Grammy como Yein González y Daniel Espinoza. A ello se suman trabajos con Samuel Hernández, referente del cristianismo musical en Latinoamérica, y con el dúo venezolano Adrián y Daniela, consolidando una carrera marcada por la excelencia y la fe.

Una contribución a la industria musical de Miami

En una ciudad donde conviven sonidos caribeños, latinos y urbanos, la propuesta de Oscar Mejía y Som Do Reino ha abierto un espacio significativo para la música cristiana de adoración. No solo como expresión de fe, sino como un género con identidad artística propia que atrae multitudes, genera impacto global y posiciona a Miami como un punto neurálgico para el worship contemporáneo.

La crítica y el público coinciden: Mejía aporta no solo precisión rítmica, sino también un pulso emocional que conecta al oyente con lo divino.

"Cada proyecto es una oportunidad de servir a la música y al mensaje que lleva", comparte con humildad el percusionista, recordando que el verdadero centro de cada nota no es la técnica, sino la adoración.

Hoy, Oscar Mejía encarna el rostro de una nueva generación de músicos cristianos que trascienden fronteras, llevando desde Miami un mensaje de esperanza y adoración. Su legado, junto a Som Do Reino, no solo ha enriquecido la industria musical, sino que ha encendido un fuego espiritual en miles de iglesias y corazones en todo el mundo.

