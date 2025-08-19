martes 19  de  agosto 2025
Anuncian presentaciones musicales de los MTV Video Music Awards 2025

Ricky Martin también tendrá una presentación en la gala y será homenajeado con el Latin Icon Award, galardón que reconoce la carrera del boricua

En esta foto de archivo tomada el 22 de octubre de 2021, el cantante puertorriqueño Ricky Martin se presenta durante la gira conjunta Enrique Iglesias y Ricky Martin Live in Concert en el FTX Arena en Miami, Florida.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 22 de octubre de 2021, el cantante puertorriqueño Ricky Martin se presenta durante la gira conjunta Enrique Iglesias y Ricky Martin Live in Concert en el FTX Arena en Miami, Florida. 

AFP/Eva María Uzcategui
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Por segundo año consecutivo Sabrina Carpenter dice presente en los MTV Video Music Awards. La artista, que ganó en 2024 el premio a canción del año por Espresso, está nominada este 2025 en ocho categorías, incluyendo video del año por Manchild, canción que forma parte de su próximo álbum Man’s Best Friend.

En el escenario del UBS Arena en Elmont también se presentarán Alex Warren y Sombr, ambos nominados a mejor artista nuevo; y J Balvin, el colombiano regresa a los VMAs con su éxito Zun Zun junto a DJ Snake, quien debuta en la premiación.

Ricky Martin también tendrá una presentación y será homenajeado con el Latin Icon Award, galardón que reconoce la carrera del puertorriqueño, quien no solo rompió barreras en la música, posicionó a la cultura latina en el mainstream.

"El regreso de Martin a los VMAs marca el 26º aniversario de su primera presentación en los premios. En la transmisión de 1999, el astro puertorriqueño interpretó She’s All I Ever Had y su éxito global Livin’ La Vida Loca. El video de este último tema ganó cinco premios: mejor video pop, mejor video dance y tres premios International Viewer’s Choice", recuerda Billboard.

La presentación de Busta Rhymes coincide con la entrega del Rock the Bells Visionary Award, el cual celebra el impacto cultural innovador del intérprete en la escena musical.

"Busta hizo su primera aparición en los VMAs en 1997, cuando presentó el trofeo a mejor video dance junto a Martha Stewart. Su aparición más reciente fue en 2021, cuando interpretó un medley de éxitos. Busta recibió el Global Icon Award en los MTV EMAs 2024", reseña Billboard.

En las próximas semanas los organizadores estarán anunciando otras presentaciones.

Premiación

Los VMAs se realizarán el domingo 7 de septiembre a las 8:00 p.m. ET/PT en el UBS Arena en Elmont, Nueva York. Se emitirán por primera vez por CBS, y además, se transmitirán de forma simultánea por MTV y Paramount+.

Este año, Lady Gaga y Bruno Mars lideran la lista con 12 y 11 menciones respectivamente. Le siguen Kendrick Lamar con 10, ROSÉ y Sabrina Carpenter con ocho, Ariana Grande y The Weeknd con siete, y Billie Eilish con seis.

Por su parte, Bad Bunny se consagra como el artista latino más nominado en esta edición: mejor artista latino del año, mejor álbum por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y mejor video en formato largo por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

La votación para los fanáticos estará abierta hasta el 5 de septiembre en 19 categorías, menos las seis técnicas; mientras que para mejor artista nuevo se mantendrá activa durante la gala.

