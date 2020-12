Embed

A veces me he preguntado por qué no son más lo artistas cubanos que apoyan al Movimiento San Isidro (MSI) y a los jóvenes que se plantaron en el Ministerio de Cultura (MINCULT), en Cuba. De eso quiero conversar con un reconocido artista plástico cubano que vive en Puerto Rico, William Carmona. También hablamos sobre el parlamentario cubano atrapado en el cibersexo. Los detalles a continuación en Juan Juan al medio.