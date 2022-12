Pedro Castre enseña el valor de la inteligencia financiera

Pedro Castre no fue -ni será- el único hombre en contraer una deuda que se le salió de control. Sin embargo, es uno de los pocos que, a raíz de aquel evento desafortunado, hizo un giro de 180 grados en su vida. “Me despertó esta falta de conocimiento que tenía sobre la educación y la inteligencia financiera”, dice el ingeniero , hoy experto en educación financiera.

A sus treinta años, Castre estaba totalmente quebrado y con una deuda de casi 100 mil dólares. Sus negocios comenzaron a ir mal y, lo que en primer momento parecía controlable, se convirtió en una gran bola de nieve. “Ser ingeniero y graduarme en una de las mejores universidades de mi país no impidió que cometiera brutalidades financieras”, advierte el especialista.

Un seminario con Robert Kiyosaki, el célebre autor de ‘Padre rico, Padre pobre’, fue el punto de partida para volver a empezar. “Cinco años después de aquella capacitación, con una persona que admiraba profundamente, había logrado pagar toda mi deuda”, confiesa.

“Me cambió la forma de ver las cosas”, enfatiza Castre. “Y yo aplicando toda la información es que pude, no sólo librarme de las deudas, sino también lograr mi libertad financiera a los 35 años de edad”, agrega.

El Magíster en Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros y graduado en el Programa de Especialización Avanzada en Dirección de Finanzas Corporativas en IE Business School, sostiene que la clave para hacer dinero está en la administración. “Toda la vida, desde pequeños, nos han enseñado a ganar dinero, pero no a administrarlo. Las personas terminan sus carreras profesionales y salen a ganar dinero, pero después de cinco años de estudio o más, nunca se les enseñó a cómo administrar el dinero que ganan para construir un futuro financiero prometedor”.

Qué hizo para librarse de la deuda

El inversionista y coach financiero explica el sistema de administración del dinero que puso en práctica para controlar sus finanzas cuando tenía cerca de 100 mil dólares en deuda. Se trata de un sistema en el que se manejan tres cuentas bancarias: la cuenta de los Costos Fijos (CF), la Cuenta de Libertad Financiera (CLF) y la cuenta de Ahorro a Largo Plazo para Gastos (ALPG).

“Vas a llamar a tu primera cuenta bancaria la cuenta de los Costos Fijos (CF) y aquí vas a incluir hogar, alimentos, servicios, educación y juego. Esta es la cuenta para tus gastos recurrentes mensuales, la segunda Cuenta de Libertad Financiera (CLF), que es solamente para invertir y la de Ahorro a Largo Plazo para Gastos (ALPG) es para mejorar tu estilo de vida sin endeudarte”, aclaró Castre.

Cuando ingresa dinero a tu cuenta de “Costo Fijos”, ilustra el experto, antes de empezar a gastarlo, vas a separar un porcentaje en tu segunda cuenta bancaria, la “Cuenta de Libertad Financiera”. Independientemente del porcentaje que se ahorra, “es más importante el hábito que el monto”. “El concepto dice que debes separar el 10% mínimo. Sin embargo, como yo tenía más de 100 mil dólares en deuda y no me alcanzaba, empecé a pagarme el 1%”, argumenta.

Según revela Castre, cuando aprendió a administrar mejor el dinero, empezó a pagarse el 3%, 5%, 10%, 20%, 30% hasta llegar al 90%. “Si yo no hubiese empezado con el 1%, nunca hubiese podido llegar a pagar el 90% de mis ingresos. Si no puedes el 10%, hazlo con el 1%; no importa el monto, lo más importante es el hábito de hacerlo con todos tus ingresos, solo hazlo”, exclamó el inversionista.

Haz que el banco pague tus deudas

Otra de las estrategias que menciona el experto es hacer que un banco pague las deudas adquiridas. Y lo pone en palabras de la siguiente manera: “Si tienes varias deudas entre tarjetas de diferentes bancos, créditos personales, crédito vehicular, crédito hipotecario, y estás de banco en banco pagando los mínimos con distintas tasas de interés, seguro de desgravamen y costos de mantenimiento, busca que otro banco te pague las deudas”.

Para Castre, lo ideal es acudir a un banco al que no se le deba y exponerle el caso. “Tengo todas estas deudas, las estoy pagando, pero quiero una sola deuda por la compra de todas. Dependiendo de cómo has venido construyendo tu historial crediticio, el banco te va a decir si te las compra todas o algunas. Si el banco te dice que solo te puede comprar algunas, no lo dudes”.

Para el coach financiero, es mejor tener una sola deuda organizada, una sola fecha de pago, una sola transacción. Además, enfatiza, cuando te compran las deudas, la mayoría de los casos, la tasa que el banco te da es menor que la de las deudas que tienes en las demás tarjetas de crédito. Entonces la estrategia invencible es que te pagues a ti mismo primero y busques que otro banco te haga la compra de las deudas total o parcial”, recalcó.

No hay edad para aprender

De acuerdo a la propia experiencia del ingeniero y magíster en finanzas, no hay edad para empezar a incorporar estos hábitos. Y cuenta una incidencia: “A mi hija, de once años, y mis dos ahijados, les leo un libro que hizo Robert Kiyosaki para chicos. Los tres tienen su cuenta de libertad financiera”, introduce.

Y explica cómo se manejan: “Yo les deposito todos los meses a ellos $100 a cada uno. Y ellos separan un porcentaje de dinero de esa cuenta para invertir y el resto se lo gastan en lo que ellos quieran. Pero desde los diez años ya saben y conocen estos conceptos”, revela.

Pedro Castre dice que, si bien Robert Kiyosaki es su mentor financiero, lo que él hace en sus mentorías, cursos y formaciones es compartir esa misma información pero desde el lado de Latinoamérica. “He visto que mucha de la información que él comparte es a nivel de Estados Unidos. Entonces, no necesariamente lo que funciona en Estados Unidos funciona en América Latina”, subraya.

Lo que Pedro intenta transmitir a través de sus mentorías es el concepto de tranquilidad financiera, para luego alcanzar la libertad financiera, es decir, la posibilidad de que las personas puedan compartir más tiempo con sus familias al no sufrir estrés por temas de dinero. También que puedan disfrutar más tiempo libre, viajar con sus familias, cambiar de colegios a sus hijos y empezar a vivir su vida de ensueño.

Formarse en finanzas personales y administración de dinero, no es visto por este coach solo como una opción para salir de deudas, sino como la forma correcta de poner el dinero a trabajar, en lugar de trabajar por dinero. De esta forma, implementa un plan de acción denominado Certificación en Libertad Financiera (CLF), que consta de siete reglas para aprender a ganar el juego del dinero y del mundo de las inversiones, mismas que son el canal para ser una persona exitosa financieramente.

Para el profesional, el secreto para tener finanzas más ordenadas es empezar a pagarse a uno mismo primero antes de gastar el dinero de un sueldo, salario o ingresos como independiente. “Como primera medida, deben separar un monto de 10% en una cuenta que yo le llamo la Cuenta de Libertad Financiera (CLF), que solamente se usa para invertir, y luego realizan los gastos con lo que les queda de saldo en la cuenta de Costos Fijos (CF). Es un sistema de administración del dinero totalmente opuesto a los que nos enseñan pero que este sí funciona”, cierra Castre.

