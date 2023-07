Presidente de Paraguay denuncia veto a María Corina Machado

De hecho, la inhabilitación de Machado no es un caso aislado, sino que se suma a una serie de acciones que han limitado la participación política de figuras opositoras en el país.

El presidente Mario Abdo Benítez alzó la voz en la Cumbre del Mercosur para expresar su preocupación por la situación de María Corina Machado. En su discurso, resaltó la importancia de que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en procesos electorales libres y justos, sin restricciones injustificadas impuestas por los gobiernos.

La defensa de los principios democráticos y los derechos humanos ha sido uno de los pilares fundamentales del Mercosur desde su creación. Los países miembros se comprometen a promover la democracia, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región.

La denuncia de Abdo Benítez en la cumbre es un recordatorio de estos compromisos y una llamada de atención a la comunidad internacional para abordar la situación en Venezuela.

El planteamiento del presidente paraguayo pone de relieve la importancia de garantizar la participación política de todos los ciudadanos en un proceso democrático.

La inhabilitación de María Corina Machado como candidata a las primarias por Vente Venezuela es un ejemplo preocupante de restricciones a la oposición política en el país.

Frases destacadas del presidente Mario Abdo Benítez:

Hoy vemos una violación a los derechos del pueblo venezolano, de María Corina Machado, que atacan el nervio de la democracia venezolana.

Este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos.

El único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Con mucha preocupación estoy siguiendo los eventos de los últimos sucesos en Venezuela. Siempre he buscado darle voz al sufrido pueblo venezolano, y esta vez no será la excepción. La coherencia no puede dejarse de lado al último minuto. Cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza por la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado.

Las restricciones a los derechos políticos por vías administrativas, inhabilitada por la Contraloría, siempre tiene que ser vista con sospechas y consideradas legalmente inválidas. Las garantías de los derechos humanos admiten que solo los jueces penales, en el marco de un debido proceso, puedan restringir la participación mediante condenas. Estas garantías fueron construidas a la luz de la historia, justamente para resguardar la pluralidad política y el autogobierno.

A Paraguay no le interesa de qué fuerza política o color son los presidentes de sus socios, siempre y cuando estos hayan sido elegidos por sus ciudadanos.