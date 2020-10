Bueno, también dijo que los miembros del Buró, ahí reunidos, no podían decir nada, y que sus conversaciones quedarían bajo el monitoreo del MINFAR (Miniterio de las Fuerzas Armadas). Pero ayer 7 de Octubre, en la víspera de la conmemoración de la muerte del Ché Guevara; Raúl Castro reaparece en cámaras y muchos me quieren comer: a) Unos dicen que soy un mentiroso. b) Algunos más conservadores dicen que soy un Ingenuo. c) Los mas conspiradores dicen que mis fuentes son del G2 y que me engañan para que me embarque. d) Y otros se han fijado en los sútiles detalles que se muestran en las imágenes que hemos visto de la aparicion del General Raul Castro... Que por cierto, reapareció con un look mucho más joven, y tan activo que parecía haberse bañado en una alberca de Redbull. Pero vamos por partes, porque tengo mi derecho a réplica. Analizamos, a continuación en Juan Juan al medio.