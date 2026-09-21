lunes 21  de  septiembre 2026
MÚSICA

Soda Stereo cierra en Miami su gira por Estados Unidos con una noche inolvidable en el Kaseya Center

Miami fue la última parada del recorrido por Estados Unidos, luego de las presentaciones de la banda en San José, Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York

Zeta Bosio &nbsp;junto a su esposa Estefania Iracet y Natalia Denegri.

Zeta Bosio  junto a su esposa Estefania Iracet y Natalia Denegri.

Cortesía
Charly Alberti, Leandro Douglas &nbsp;y la empresaria y productora Natalia Denegri.

Charly Alberti, Leandro Douglas  y la empresaria y productora Natalia Denegri.

Cortesía
Por JORGE FERNÁNDEZ

MIAMI.– Soda Stereo cerró el domingo 20 de septiembre en Miami la etapa estadounidense de su ECOS Tour con un imponente concierto en el Kaseya Center, en una noche atravesada por la emoción, la nostalgia y una verdadera celebración colectiva del rock en español.

Miami fue la última parada del recorrido por Estados Unidos, luego de las presentaciones de la banda en San José, Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York.

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El cierre en el sur de Florida volvió a poner de manifiesto el fenómeno que representa Soda Stereo para varias generaciones de latinoamericanos y, especialmente, para la numerosa comunidad argentina radicada en la ciudad.

Desde los primeros acordes, el público acompañó cada canción de pie, cantando y vibrando junto a Zeta Bosio y Charly Alberti en un espectáculo que combina música, imágenes y tecnología para volver a reunir sobre un mismo escenario el universo de Gustavo Cerati, Charly y Zeta.

Clásicos como “Juego de seducción”, “Nada personal”, “En la ciudad de la furia”, “Persiana americana”, “Prófugos” y “De música ligera” formaron parte de un recorrido que convirtió al Kaseya Center en una enorme celebración. El tramo final encontró al público completamente entregado, cantando y bailando algunos de los himnos más emblemáticos de la banda.

Entre las personalidades invitadas al concierto estuvo la periodista, productora y empresaria argentina Natalia Denegri, invitada especialmente por Zeta Bosio y su esposa, Estefanía Iracet, y Leandro Douglas, con quienes compartió también en el backstage luego del show.

Radicada desde hace más de 15 años en Estados Unidos, Denegri ha desarrollado una extensa trayectoria en televisión, producción y acción solidaria. Es ganadora de múltiples premios Emmy por su programa Corazones Guerreros, proyecto con el que ha dado visibilidad durante años a historias de superación y a distintas causas humanitarias.

En su faceta empresarial, Denegri también forma parte del grupo de socios de la reconocida cadena de restaurantes argentinos Baires Grill, con fuerte presencia en el sur de Florida y en Nueva York.

Charly Alberti, Leandro Douglas y la empresaria y productora Natalia Denegri.

Charly Alberti, Leandro Douglas y la empresaria y productora Natalia Denegri.

Para Natalia, el concierto tuvo además un significado especialmente emotivo.

“Después de tantos años viviendo lejos de Argentina, por unas horas fue como volver a casa. Soda es parte de nuestra historia, de nuestros recuerdos y de varias generaciones. Ver a todo un estadio cantando y bailando esas canciones fue realmente emocionante. Gracias por tanta música y tantas emociones. ¡Gracias totales!”, expresó Denegri tras el espectáculo.

Actualmente, Natalia Denegri se encuentra además en plena preproducción de un ambicioso documental de proyección internacional, basado en hechos reales y en una historia en la que su hija Nicole tendrá un rol protagónico. Por el momento, los detalles del proyecto se mantienen bajo estricta reserva.

La noche terminó con el público convertido en protagonista de una gran fiesta colectiva. Miami despidió la etapa estadounidense de ECOS cantando, bailando y celebrando canciones que, décadas después, siguen uniendo generaciones.

“Gracias totales” volvió a resonar desde Miami, en una noche de éxito absoluto para Soda Stereo.

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