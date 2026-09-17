El músico Pedro Luis Ferrer celebra 74 años de canto libre

MIAMI.- La cultura musical cubana contemporánea se viste de festejo. Pedro Luis Ferrer , uno de los compositores más lúcidos, independientes y singulares de la isla, celebra este 17 de septiembre su 74 cumpleaños.

Nacido en 1952 en Yaguajay, antigua provincia de Las Villas, Ferrer se ha consagrado por más de cinco décadas como un artista que desafía las etiquetas de la industria musical. Con su voz y guitarra, el intérprete ha logrado que la tradición cultural de Cuba dialogue con géneros más jóvenes, llegando así a tocar el corazón de diversas generaciones.

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Desde el son a la guaracha y la décima, Ferrer incorpora en cada una de sus composiciones una crónica social dotada de una profunda carga de ironía, humor criollo y sagacidad poética.

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Reencuentro con su público

El autor de temas emblemáticos como Mariposa, Inspiración y Abuelo Paco se posicionó en la historia cultural y el folklore de la isla como una voz incómoda pero indispensable. Su capacidad para retratar las contradicciones de la cotidianidad cubana con una frescura musical inigualable convirtió su repertorio en un refugio para el pensamiento crítico y el arte sin concesiones.

Y para festejar un año más de vida, el músico se reencontrará con su público este 19 de septiembre, con un concierto que tendrá lugar en el Tower Road Ranch de Miami.

"El próximo 19 de septiembre ofreceré un concierto en el Tower Road Ranch de Miami, con motivo de mi septuagésimo cuarto cumpleaños", escribió en agosto en sus redes sociales.

La velada no solo contará con sus icónicos temas, también será la ocasión en la que presentará la compilación musical La Bunga, una versión discográfica bajo el sello estadounidense Dot Time Records.