Tino Mossu, el joven que cambió la universidad por el emprendimiento

A sus 16 años, Tino Mossu ofrecía sus servicios de entrenador fitness, pero no lograba cerrar las ventas que necesitaba debido a que no sabía cómo manejar las objeciones de los prospectos. De hecho, se paralizaba cada vez que el cliente le ponía alguna objeción, esto le causó mucha pérdida de dinero y tiempo.

Hasta que decidió adentrarse en la industria del cierre de ventas porque se dio cuenta de que esta era la habilidad que le hacía falta para potencializar su facturación en menos tiempo.

Como reveló, “cuando estaba en la escuela, ya tenía el pensamiento emprendedor y aunque iba en contra de mis padres, iba a empezar a generar mis primeros dólares para poder demostrarles que realmente se podía”.

Y no solo eso, Tino consiguió facturar 10 veces más el salario mensual que sus padres.

Tino es un joven activo con habilidades para emprender y con hambre de crecer en el mundo de los negocios; busca que más personas, como él, logren ese cambio de mentalidad que les dé el ímpetu para convertirse en vendedores exitosos con mejores resultados. Él mismo señala que “no es la capacidad, sino la mentalidad” de las personas lo que permitirá que un vendedor pase de facturar 1.000 a 100.000 dólares al mes.

Tino, ha realizado conferencias y entrenamientos en Texas para empresarios que facturan más de 1 millón de dólares al año, enseñándoles el proceso para cerrar más ventas. Y junto a su socio, Teo Tinivelli, facturaron más de $700.000 en su empresa en 18 meses, haciéndolo acreedor del prestigioso reconocimiento Hotmart Black.

Es autor del libro “El arte de resolver objeciones", el cual en poco tiempo ha superado la meta de 2.000 copias digitales vendidas. Hoy en día se dedica a entrenar equipos de ventas porque es reconocido como un closer activo que ha logrado sistematizar el proceso de cierre de ventas con su metodología educativa 5P, para que sus alumnos logren controlar cualquier objeción de un cliente y consigan así, cerrar la venta.

"Tras ayudar a miles de personas a cerrar ventas me he dado cuenta de que la mayoría ha sido engañada con estrategias que no funcionan".

Se ha capacitado con dos de los más grandes empresarios multimillonarios y entrenadores financieros de Estados Unidos: Grant Cardone y Tony Robbins.

“Tino es una persona magnífica, lo conocí en Miami en el Mastermind de Grant Cardone, y cuando lo escuché coachear a mi equipo de ventas, me quedé: ¡Wooow!, y yo que sé vender como un shark, me di cuenta de que hay tanto que no sabemos sobre las ventas”, aseguró Coral Mujaes, líder de negocios y una de las mentoras más influyentes de América Latina, sobre Tino.

5 pasos rumbo al éxito del cierre de ventas

A través de clases virtuales en directo, Tino, junto a su equipo, forman a más de 3.000 estudiantes a pulir la habilidad del cierre de ventas con los 5 pasos que comprende su metodología:

Dejar clara la intención de la llamada de venta.

Cualificación en 3 niveles: Situación actual del cliente, Deseos, y Problemas.

Presentación de tus servicios o productos donde le demuestras a tu prospecto cómo le puedes ayudar.

Propuesta de tus servicios o productos. Que tu prospecto entienda las opciones para comprar.

Cierre. Aquí es dónde muchos fallan porque no saben pedirlo, tienen miedo de cobrar muy caro, o peor aún, ni siquiera piden el cierre de la venta.

Para Tino, la clave para tener alta facturación cada mes está en el cierre de la venta porque según explica, “hay una diferencia entre vender y cerrar”; muchos vendedores dominan el arte de la comunicación y del convencimiento de la palabra, pero el coach argentino va más allá y sube el nivel del reto para los estudiantes, enseñándoles a concretar ventas High Ticket más ambiciosas y a multiplicar hasta por 10 su facturación anual.

“Es posible facturar miles de dólares gracias al cierre de ventas”

Para concretar el cierre de la venta, Tino sugiere comenzar a pedirlo con lo que llama: 'Cierres de Transición', por ejemplo, decirle al cliente: “Juan, cuéntame, ¿qué medio de pago te parece bien para comenzar a trabajar?, ¿tarjeta de crédito, o transferencia?”, señaló el coach.

Perder el miedo a la objeción del cliente

La habilidad que él mismo tuvo que desarrollar y pulir al máximo: resolver las objeciones de sus clientes cuando algún producto o servicio no les ha convencido.

Cuando Tino comenzó en su carrera como closer de ventas, le costaba mucho afrontar la presión que esto le generaba, pues él mismo menciona: “Vendía mis servicios de fitness, pero no cerraba ninguna venta, me paralizaba cuando el cliente me decía alguna objeción”. Por eso, aprender a manejar cualquier objeción, es uno de los pilares en su programa para convertirse en un closer de ventas profesional.

Uno de los mayores consejos que da el joven es invertir en uno mismo, lo que significa seguir formándose antes que gastar el tiempo y el dinero en otra cosa.

De hecho, Tino detalla que para convertirse en un profesional de las ventas y aumentar las ganancias económicas, se debe estar todo el tiempo capacitándose y desarrollando nuevas habilidades de vendedor.

Sugiere a sus alumnos leer libros que a él mismo le han ayudado como: 'Sell or Be Sold' de Grant Cardone, '10x' de Grant Cardone, 'Rompe la Barrera del No' de Chris Voss y 'Way of The Wolf' de Jordan Belfort.

También Tino recomienda ir a 'Mastermind', como el que tomó con el experto en ventas internacional, Grant Cardone, en sus oficinas de Miami en donde además conoció y compartió técnicas con otros vendedores.

Formando líderes en ventas con la 'Universidad del Closer'

Universidad del Closer es el nuevo proyecto de Tino Mossu que busca ayudar a miles de hispanos a generar mínimo 5.000 dólares al mes cerrando ventas. Actualmente, ya son más de 3.000 los alumnos que han pasado por su metodología educativa y que comparte orgullosamente a través de sus plataformas digitales:

“Puede cambiar la vida de las personas en 180 grados, no sólo a nivel monetario, sino a nivel personal, dado que la confianza en sí mismos aumentará, logrando tener un negocio sustentable y aún más importante: Adquirir una habilidad que nadie se las va a quitar nunca y siempre les permitirá tener el estilo de vida que deseen, menciona Tino.

De hecho, Nicolás Bosman de Argentina, cuenta que tras su primer mes aplicando los conocimientos de los 5 Pasos que le enseñó Tino, logró multiplicar por 10 sus ingresos:"Mientras hacía el campamento en el primer mes, eleve mi facturación 10 veces: de $700 o $1.000 mensual, pasé a $7.000 mensual. Yo sabía vender, pero no sabía cerrar. Las técnicas y las estrategias son realmente efectivas, muy potentes, muy poderosas”, destacó el coach ontológico y PNL.

También, Natalia Agudelo, de Colombia, aseguró que su “mejor mes de comisiones fue de 3.000 dólares”.

"Estoy súper contenta porque acabo de cerrar mi primera venta High Ticket. Estoy muy feliz porque empecé el curso justamente con este objetivo de poder cerrar High Ticket. El curso cuesta 1.597 dólares americanos. Ya cerré uno y espero cerrar más”, afirmó Flor, de Argentina.

Y Gustavo Choachi, exingeniero en sistemas, explicó que está agradecido porque pudo dejar el empleo que antes le demandaba muchas horas, por lo que no tenía tiempo para estar con su esposa, “una de las cosas que más me cambió la vida al convertirme en Closer de Ventas, fue tener tiempo de calidad con las personas que amo”, indicó.

Tino Mossu ha creado una comunidad de más de 50.000 personas a través de sus redes sociales @tino.mossu en Instagram, YouTube y su página web www.udelcloser.com en donde comparte consejos, recursos y testimonios de éxito que inspiran a otros a seguir sus pasos.

A través de su mensaje "siempre véndete a ti mismo cada día, y ten un alto nivel de desempeño en todo lo que hagas”, el experto está impactando favorablemente a todas las generaciones que están inclinadas a probar su metodología que les lleve a alcanzar una libertad financiera y a manejar su propio tiempo de trabajo.

“Puedes lograr lo que te propongas siempre y cuando pulas la habilidad más grande de este mundo: vender”.

