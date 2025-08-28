La Policía afirma que el autor del tiroteo en escuela católica "quería ver sufrir a los niños"

La policía trabaja en la escena del crimen tras un tiroteo masivo en la Iglesia Católica de la Anunciación el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis, Minnesota.

WASHINGTON — El autor de los disparos que el miércoles cobró la vida de dos menores de edad en una escuela católica de Minnesota "quería ver sufrir a los niños", según una investigación preliminar que también ha detectado mensajes de odio contra Israel y contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según la policía de Minneapolis, el tirador disparó a través de las ventanas de la iglesia contra los feligreses que estaban sentados en los bancos durante una misa escolar católica, matando a dos niños e hiriendo al menos a 17 más.

EEUU Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, indicó en rueda de prensa que en la iglesia de la escuela se han localizado cerca de 120 casquillos del fusil con el que el sospechoso, un hombre biológico transgénero, Robert Westman, abrió fuego de manera indiscriminada en medio del oficio religioso.

O'Hara reveló detalles de los motivos del tiroteo debido a una investigación en proceso, pero sí ha dejado caer que el tirador, que se quitó la vida en el lugar de los hechos, tenía "fascinación" por otros crímenes masivos y buscaba aparentemente "obtener notoriedad", según la cadena NBC News.

El fiscal de distrito Joseph Thompson afirmó también que Westman tenía obsesión con matar niños y, aunque no ha querido repetir las palabras que describió como "horribles", señaló que "quería ver sufrir a los niños".

Acto terrorista

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, afirmó en su cuenta de la red social X que los hallazgos de las últimas horas vienen a demostrar que fue una acción terrorista "motivada por una ideología de odio". Los investigadores han encontrado referencias contra los católicos en una nota y en las propias armas, así como llamamientos a la violencia contra la comunidad judía y contra Trump.

El jefe del FBI dijo que se trató de un acto de terrorismo doméstico motivado por una ideología llena de odio. "El sujeto dejó múltiples referencias anticatólicas y antirreligiosas tanto en su manifiesto como escritas en sus armas de fuego".

"El sujeto expresó odio y violencia hacia el pueblo judío, escribiendo “Israel debe caer”, “Palestina libre” y utilizando un lenguaje explícito relacionado con el Holocausto. Escribió un llamado explícito a la violencia contra el presidente Trump en un cargador de armas de fuego", dijo el director del FBI.

Patel, tal como hiciese el jueves, aludiò de manera expresa a la persona responsable de los disparos como un "sujeto varón" y lo identificò por el nombre de nacimiento, "Robert Westman", aunque en documentos oficiales consta ya como mujer.

El ataque saldó con la muerte de dos niños de ocho y diez años, mientras que otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños.

