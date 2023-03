Tratan de sacar al 'influencer' Alex Otaola del juego Cuba-EEUU

"La libertad es lo más importante, los presos políticos en Cuba es lo más importante. Aquí se me está acosando y se me pretende sacar del estadio. This is impossible. This is Miami, this is a free country and this is my First Amendment Right", dijo Alex Otaola a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El partido entre Cuba y Estados Unidos dejó a la selección cubana rezagada con un contundente 14 a 2 que llevó al equipo de EEUU a pasar a la final del Clásico. Los peloteros cubanos regresan a la isla este lunes después de un intenso plan de propaganda del régimen cubano, en el que el propio gobernante Miguel Díaz-Canel estuvo junto a los atletas antes de su partida a Miami. El denominado 'Team Asere' levantó molestias incluso en Cuba con una desafiante pintada en una pared de La Habana en la que se leía "Abajo Team Asere".

https://twitter.com/camilocondis/status/1637148175004778497 Pasando Malecón y Belascoain, en dirección a la Avenida del Puerto, acabo de ver un cartel escrito en la pared:



“Abajo Team Asere”



Seguro salen fotos por ahí luego… — Camilo Condis (@camilocondis) March 18, 2023

En las inmediaciones del estadio se respiraba un ambiente de tensión y malestar entre cubanos e incluso hijos de cubanos que quisieron apoyar la posición de un exilio que no tolera ningún tipo de relación con la Cuba castrista y que considera que el béisbol cubano es objeto de una profunda politización.

En la transmisión de un partido que paralizó buena parte de Cuba y Miami, con miles de personas buscando la manera de ver el juego en línea y seguir paso a paso la acción en el terreno, el régimen lo reprodujo con algunas modificaciones para censurar, por ejemplo, la camiseta de un asistente que tenía el rostro del Che Guevara con un círculo rojo encima.

Pero a pesar de ello, no fue posible eliminar los constantes gritos de "Patria y Vida" que se colaban entre la narración deportiva, además de las pancartas que eran elevadas por cubanos en el exilio como signo de su postura.

Otro punto a destacar fue la incursión en el terreno de tres personas que llevaron sus carteles en señal de protesta. Estos lograron dar unos pasos en la zona antes de ser interceptados por equipos de seguridad del estadio. Uno de ellos fue el artista y grafitero cubano conocido como El Sexto.

Reportero: Yoandy Castañeda

Video: Iván Pedraza