miércoles 13  de  agosto 2025
INSPIRACIÓN

Travel Fare: una nueva ventana al mundo

Se trata de una propuesta pensada para el viajero que busca más que un destino

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El turismo atraviesa un momento de transformación. Hoy, viajar no se limita a trasladarse de un lugar a otro: se trata de vivir experiencias que dejen huella, que conecten con la esencia de un lugar y que, de alguna manera, transformen a quien las vive. En medio de este cambio de mentalidad, surge Travel Fare, una agencia concebida para acompañar al viajero desde una visión más personalizada, moderna y consciente.

La elección del momento para iniciar operaciones no es casual. Entre agosto y septiembre, los destinos comienzan a recobrar calma tras la temporada alta, los precios se estabilizan y el clima, en muchos lugares, ofrece un equilibrio perfecto.

Lee además
un viaje fuera de este mundo con el nuevo filme animado de disney, elio
CINE

Un viaje fuera de este mundo con el nuevo filme animado de Disney, "Elio"
Danny Ocean 
MÚSICA

Danny Ocean lanza "Babylon Club", un viaje tropical cargado de emociones

Es una etapa ideal para quienes valoran la autenticidad: recorrer ciudades sin prisas, descubrir playas tranquilas o explorar paisajes naturales sin la saturación de los meses anteriores.

Una agencia para un viajero exigente

Travel Fare nace con la premisa de unir lo mejor de dos mundos: la atención humana de alto nivel y las herramientas digitales que facilitan la planificación. Su equipo no solo gestiona reservas, sino que escucha, diseña y acompaña. La experiencia se construye desde la primera conversación, con itinerarios adaptados a los intereses y necesidades reales de cada persona.

En un entorno dominado por la automatización, recuperar el trato cercano se convierte en una ventaja competitiva. Quienes han probado su sistema coinciden en destacar la claridad en los procesos, el equilibrio entre precio y valor, y la tranquilidad de contar con un respaldo inmediato en cualquier etapa del viaje.

La agencia mantiene su propuesta visible para todos en su sitio, un espacio que refleja su filosofía: claridad, accesibilidad y soluciones reales para viajeros que buscan más que un paquete estándar.

Embed

Destinos para inspirarse

Para quienes piensan en viajar antes de que termine el año, Travel Fare identifica rutas y experiencias que combinan belleza, cultura y tranquilidad:

Eslovenia: un país de paisajes de cuento, con lagos, montañas y pueblos medievales perfectos para una escapada en contacto con la naturaleza.

Grecia (islas como Naxos o Paros): clima veraniego, playas vírgenes y una atmósfera relajada lejos del bullicio de julio.

Vietnam (zona norte): septiembre marca el inicio de la temporada seca, con arrozales verdes, templos ancestrales y una gastronomía vibrante.

Guatemala (Lago Atitlán y Antigua): un viaje que combina historia, cultura y espiritualidad, en un entorno natural incomparable.

Islandia: cascadas, glaciares y paisajes volcánicos, con la posibilidad de ver las primeras auroras boreales a finales de agosto.

Más que un destino, un respaldo

Viajar implica más que elegir un punto en el mapa. Significa coordinar horarios, prever imprevistos y tomar decisiones informadas. En un mundo donde las condiciones pueden cambiar de un día a otro, tener un aliado que respalde cada paso del viaje es invaluable.

La filosofía de Travel Fare no es únicamente resolver problemas cuando surgen, sino prevenirlos. Es anticipar necesidades, ajustar planes con agilidad y asegurar que el viajero dedique su tiempo a disfrutar, no a gestionar contratiempos.

Planificar con intención

La forma en que se inicia un viaje influye directamente en cómo se vive. Una buena conversación con quien sabe escuchar y orientar puede ser el primer paso para que cada etapa fluya. Travel Fare propone justamente eso: un acompañamiento profesional y cercano que dé forma a itinerarios con sentido.

Al final, la esencia de su propuesta es simple: viajar no es solo llegar, sino vivir. Y con el respaldo adecuado, cada experiencia puede convertirse en una historia que valga la pena contar.

Embed
Temas
Te puede interesar

Lenier estrena El Barrio, un viaje musical y visual a su esencia caribeña

Daniel Noboa encabeza multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional

En 1980 Trump ya tenía claro su sueño para una "América perfecta"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

Trayectoria de la tormenta tropical Erin
VIGILANCIA

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas el 19 de junio de 1991 antes de ofrecer un recorrido por una de sus torres de condominios. 
EEUU

En 1980 Trump ya tenía claro su sueño para una "América perfecta"

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa índices del día.
LA BOLSA

Wall Street cierra en fuerte alza ante la expectativa de reducción de tasas de interés

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia