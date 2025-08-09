viernes 15  de  agosto 2025
MÚSICA

Lenier "viaja" a su esencia caribeña con "El Barrio"

El Barrio es un relato contado por capítulos. En este proyecto hubo colaboraciones con Harryson, LKimii y Yordy, Wampi y El Chulo

El cantante Lenier Mesa presenta El Barrio.&nbsp;

El cantante Lenier Mesa presenta "El Barrio". 

Cortesía/Guillermo Chaparro/Vía RA Publicity
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Lenier Mesa no canta para impresionar, sino para contar. Y esta vez, lo hace abriendo la puerta de su propia historia con El Barrio, un EP de cinco temas que se siente como una conversación íntima entre él y su gente. Es un trabajo que nace de la memoria, de esas calles que lo vieron crecer, de la fuerza de una cultura que sigue viva en su voz y en su ritmo.

La noche del jueves 7 de agosto, el Koubek Center del Miami Dade College, en la Pequeña Habana, se convirtió en el punto de encuentro de amigos, colegas y figuras del entretenimiento. Allí, entre abrazos y risas, Lenier presentó oficialmente su nuevo proyecto. Entre los asistentes estuvieron el comediante Bonco Quiñongo, los cantantes Eduardo Antonio, Génesis Díaz, Fedro, Abel Díaz “El Chulo”, Oniel Ernesto Columbie “Bebeshito", Descemer Bueno, quienes compartieron con él la celebración de este capítulo.

Lee además
La sombra del sol, de Miguel Ferrer, representó a Venezuela en la selección de películas que compitieron por la nominación al Óscar. 
RESEÑA

La sombra del sol: el poder de una voz dormida
Mireddys González, esposa de Daddy Yankee. 
FAMOSOS

Exesposa de Daddy Yankee admite borrar correos de El Cartel Record

“Fue una jornada muy especial, rodeado de gente que quiero y que ha estado conmigo en este camino. Sentir ese cariño no tiene precio”, aseguró el cantante para DIARIO LAS AMÉRICAS.

Más que una producción musical, El Barrio es un relato contado por capítulos. Cada canción llega con su propio video documental, donde Lenier se funde con la gente, escucha historias, revive instantes y permite que las imágenes hablen tanto como la música. Entre luces y sombras, risas y nostalgias, siempre hay un hilo invisible que lo mantiene atado a sus raíces.

“Quería que la gente sintiera que está caminando conmigo por esas calles, que cada historia que se cuenta también es parte de ellos. Grabar en cada una de las locaciones utilizadas fue como volver a casa tres veces distintas; cada lugar me regaló sonidos, olores y colores que y eso fue lo que se coló en cada melodía”, aseguró.

El proyecto fue grabado entre Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, creando un puente sonoro entre estas islas que comparten sobre todo mar y espíritu. Musicalmente, Lenier apuesta por una fusión donde conviven el reparto, el cubatón y los sonidos urbanos con una energía actual que invita a bailar, pero también a escuchar con atención.

Embed

Las colaboraciones con Harryson, LKimii y Yordy, Wampi y El Chulo, suman matices y fuerza a una propuesta que no busca protagonismos individuales, sino un coro de voces que representan el Caribe entero.

Al final, lo que queda claro es que para el intérprete de Como te Pago, la música es memoria y pertenencia como bien deja claro la letra del tema principal que da nombre al EP, recordando que el barrio, más que un lugar, es una manera de sentir y de vivir.

“Yo vengo de allí / De la Perla del Caribe / Donde se camina a pie / Donde con poco se vive.”

Temas
Te puede interesar

Cazzu responde a Christian Nodal tras recientes declaraciones

Andrea Meza revela por qué desarrolló trastornos alimentarios

Billy Ray Cyrus quiere actuar con Bad Bunny en Puerto Rico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

María Carolina Hoyos Turbay, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, dice que su hermano Miguel Uribe Turbay es como si fuera su hijo
COLOMBIA

Hermana de Miguel Uribe Turbay: "Espero que realmente se haga justicia"

El presidente Donald J. Trump saluda antes de partir hacia Alaska para su encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin.
ENCUENTRO

Llega el momento: Trump y Putin frente a frente

Video donde aparece la zona del derrumbe. 
TRAGEDIA

Cuba: Reportan derrumbe en Centro Habana; habría un fallecido y varias personas atrapadas

Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera, presuntos responsable del asesinato buscados por el sheriff de Miami-Dade.
EN BÚSQUEDA

Sheriff de Miami-Dade pide ayuda para capturar a pareja armada sospechosa de brutal asesinato

Te puede interesar

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Negociaciones

Comienza la cumbre en Alaska entre Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin, el primer huracán del año en el Atlántico se fortalece y amenaza al Caribe

Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera, presuntos responsable del asesinato buscados por el sheriff de Miami-Dade.
EN BÚSQUEDA

Sheriff de Miami-Dade pide ayuda para capturar a pareja armada sospechosa de brutal asesinato

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.
MMA

Conor McGregor quiere pelear en la Casa Blanca, confirma CEO de la UFC

Taylor Stanberry  recibe un cheque por $10.000 tras ganar el Desafío de Pitones de Florida 2025™.
LA GANADORA

Joven cazadora rompe récord en el Desafío de Pitones de Florida 2025