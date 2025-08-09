Lenier "viaja" a su esencia caribeña con "El Barrio"

MIAMI.- Lenier Mesa no canta para impresionar, sino para contar. Y esta vez, lo hace abriendo la puerta de su propia historia con El Barrio, un EP de cinco temas que se siente como una conversación íntima entre él y su gente. Es un trabajo que nace de la memoria, de esas calles que lo vieron crecer, de la fuerza de una cultura que sigue viva en su voz y en su ritmo.

La noche del jueves 7 de agosto, el Koubek Center del Miami Dade College, en la Pequeña Habana, se convirtió en el punto de encuentro de amigos, colegas y figuras del entretenimiento. Allí, entre abrazos y risas, Lenier presentó oficialmente su nuevo proyecto. Entre los asistentes estuvieron el comediante Bonco Quiñongo, los cantantes Eduardo Antonio, Génesis Díaz, Fedro, Abel Díaz “El Chulo”, Oniel Ernesto Columbie “Bebeshito", Descemer Bueno, quienes compartieron con él la celebración de este capítulo.

“Fue una jornada muy especial, rodeado de gente que quiero y que ha estado conmigo en este camino. Sentir ese cariño no tiene precio”, aseguró el cantante para DIARIO LAS AMÉRICAS.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivan Morales (@innovationmediany)

Más que una producción musical, El Barrio es un relato contado por capítulos. Cada canción llega con su propio video documental, donde Lenier se funde con la gente, escucha historias, revive instantes y permite que las imágenes hablen tanto como la música. Entre luces y sombras, risas y nostalgias, siempre hay un hilo invisible que lo mantiene atado a sus raíces.

“Quería que la gente sintiera que está caminando conmigo por esas calles, que cada historia que se cuenta también es parte de ellos. Grabar en cada una de las locaciones utilizadas fue como volver a casa tres veces distintas; cada lugar me regaló sonidos, olores y colores que y eso fue lo que se coló en cada melodía”, aseguró.

El proyecto fue grabado entre Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, creando un puente sonoro entre estas islas que comparten sobre todo mar y espíritu. Musicalmente, Lenier apuesta por una fusión donde conviven el reparto, el cubatón y los sonidos urbanos con una energía actual que invita a bailar, pero también a escuchar con atención.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lenier Mesa (@lenieroficial)

Las colaboraciones con Harryson, LKimii y Yordy, Wampi y El Chulo, suman matices y fuerza a una propuesta que no busca protagonismos individuales, sino un coro de voces que representan el Caribe entero.

Al final, lo que queda claro es que para el intérprete de Como te Pago, la música es memoria y pertenencia como bien deja claro la letra del tema principal que da nombre al EP, recordando que el barrio, más que un lugar, es una manera de sentir y de vivir.

“Yo vengo de allí / De la Perla del Caribe / Donde se camina a pie / Donde con poco se vive.”