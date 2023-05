Un emotivo video resalta el amor entre padre e hijo

Decía Enrique Jardiel Poncela: "Por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre". Y es que a veces los hijos no tienen tiempo para sus padres, y los relegan para priorizar otras actividades.

Tras varias preguntas, y después de que el hijo casi perdiera los estribos, el anciano se ausentó un momento para regresar con una libreta donde había anotado una memoria. "Lee esto", le dijo el padre al hijo. Y el hijo leyó:

"Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió tres años estaba sentado conmigo en un parque. Cuando una paloma estaba frente a nosotros, mi hijo me preguntó veinte veces qué es lo que era. Yo contesté las veinte veces qué era: una paloma. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo".

Tras la lectura, el hijo le pidió perdón a su padre y se fundieron en un abrazo.

En apenas tres minutos y medio, los actores Joshua Polar y Guido Calderón logran una escena que conmueve profundamente al espectador, en tanto es una situación en la que muchos podrían verse reflejados. La página de contenidos Momentos se enfoca en realizar materiales que inviten a la reflexión y a promover valores humanos.

Este audiovisual tiene la misma trama que el cortometraje Ti einai afto? (¿Qué es eso?), dirigido por el griego Constantin Pilavios en 2007, con guion del propio director y de Nikos Pilavios.

¿Qué nos enseña este material? Primero, la importancia de brindarles nuestro amor y atención a los seres queridos. Y por otro lado, la necesidad de practicar la compasión y la tolerancia cuando interactuamos con personas mayores, sobre todo si sufren de afecciones de la memoria comunes en la vejez.

Así como uno fue niño e hizo a sus padres mil preguntas alocadas, y las repitió de muchas maneras, los ancianos también pueden presentar este tipo de comportamiento y merecen paciencia y amor.

Como comentó un usuario en el video compartido en YouTube: "Qué paciencia nos tuvieron, tienen y seguirán teniendo nuestro padres".