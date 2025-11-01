sábado 1  de  noviembre 2025
Un final feliz: El cachorro Niko ya está en casa

Tras el reencuentro, la familia llevó al cachorro al veterinario para realizarle un chequeo general y asegurarse de que se encontrara en buen estado de salud

Niko apareció sano y salvo. 

Cortesía
La familia de Niko lo busca sin descanso. 

Cortesía
Cartel de búsqueda del cachorro. 

Cortesía de la familia
Diario las Américas | GRETHEL DELGADO
Por GRETHEL DELGADO

MIAMI.– Después de cuatro días de angustia y una intensa búsqueda comunitaria, el periodista y escritor Luis Leonel León y su familia finalmente se reencontraron con su cachorro Niko, quien había desaparecido el pasado domingo 26 de octubre en Hallandale Beach.

Según relató León, un señor que había encontrado al perrito se comunicó con la familia y acordaron un encuentro en una gasolinera, donde Niko les fue entregado sano y salvo.

Imagen referencial. 
“Fue un momento muy emotivo. Las niñas no podían parar de llorar de la alegría”, contó el periodista.

Tras el reencuentro, la familia llevó al cachorro al veterinario para realizarle un chequeo general en el que lo desparasitaron y lo vacunaron, además de una revisión para asegurarse de que se encontrara en buen estado de salud. Afortunadamente, Niko está bien. "Lo cuidamos como a las niñas. Y las niñas lo aman como a un hermano", afirmó León.

Luis Leonel León expresó su profundo agradecimiento a los vecinos, amigos y a toda la comunidad que se movilizó para ayudar: “Recibimos mensajes, llamadas, publicaciones compartidas, y hasta personas que salieron a buscarlo sin conocernos. Ha sido una demostración enorme de solidaridad”.

La historia, que comenzó con desesperación, termina con un mensaje de esperanza y gratitud.

"Quiero darle las gracias al Diario Las Américas, a la comunidad que lo difundió en Ring, NextDoor y a amigos míos que lo compartieron incluso en varios estados, lo pusieron en Craigslist y en canales de televisión. También quiero dar las gracias a la escuela de las niñas, Little Flower School, por la difusión. Y a los presentadores Alex Otaola, Tony Benítez", acotó León.

