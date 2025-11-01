sábado 1  de  noviembre 2025
INMIGRACION

Voces desde el limbo: cubanos con I‑220A comparten sus historias y expectativas mientras avanza demanda colectiva

"Vivimos en un limbo, sujetos a la posibilidad de deportación de vuelta al régimen cubano, lo que genera un temor constante y limita nuestra vida diaria”, dice Héctor Cabrera.

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.

(CORTESÍA: BBC.com)
Héctor Cabrera, cubano con estatus I220A y profesional en informática, residente en Miami.

Héctor Cabrera, cubano con estatus I220A y profesional en informática, residente en Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Karen Carvajal, cubana con estatus I220A, estudiante de enfermería en Miami.

Karen Carvajal, cubana con estatus I220A, estudiante de enfermería en Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami. - La comunidad cubana en Estados Unidos sigue atenta al avance de la demanda colectiva presentada la semana pasada en Miami por el abogado Eduardo Soto, que busca garantizar derechos a quienes poseen la categoría I220A. De ser favorable, la decisión beneficiaría a cerca de un millón de cubanos, muchos de ellos viviendo en una situación de incertidumbre legal que limita sus oportunidades de estabilidad y desarrollo en el país.

Diario Las Américas conversó con dos cubanos directamente afectados por esta situación, quienes compartieron de manera exclusiva sus experiencias y expectativas frente al proceso judicial.

Lee además
El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE

Héctor Cabrera, un joven habanero de 42 años que trabaja en el sector de la informática y reside en el sur de la Florida desde hace cuatro años, recuerda con claridad su llegada:

“Cuando entré por la frontera sabía que podrían darme el documento I220A, sin imaginar todas las consecuencias que podría acarrear. Sin embargo, fue mi liberación. Sentir esa libertad en ese momento fue muy importante para mí. A pesar de las trabas que esto impone para lograr una condición definitiva, nunca he dejado de sentirme libre, y eso es lo más importante para todos los cubanos.”

Cabrera describe las dificultades que enfrentan quienes poseen este estatus:

“Nos niega el acceso a la Ley de Ajuste Cubano, que nos permitiría legalizarnos, hacernos residentes y eventualmente acceder a la ciudadanía de esta gran nación. Vivimos en una situación de incertidumbre legal, sujetos a la posibilidad de deportación de vuelta al régimen cubano, lo que genera un temor constante, porque todos sabemos las consecuencias que eso trae. La mayoría hemos venido huyendo de esa situación y conocemos la persecución política que existe. Limita nuestra vida diaria.”

La demanda colectiva presentada en Miami por el abogado Eduardo Soto y su equipo de trabajo, aunque aún no se ha concretado, representa para Héctor un rayo de esperanza:

“Nos muestra que hay un camino posible hacia una resolución. De tener éxito, nos permitirá convertirnos en residentes y construir la estabilidad que necesitamos para avanzar, incluso contribuir a la derrocación del régimen en La Habana, porque si no tenemos estabilidad no vamos a llegar a ninguna parte.”

Por su parte, Karen Carvajal, estudiante de enfermería, destaca los impactos personales y familiares del estado legal I-220A:

“Desde que llegué no sabía que esto iba a ser tan complicado. Uno viene con la esperanza de llegar al país de las oportunidades, de lograr cosas, de cumplir sueños, y por lo menos nosotros estamos pasando momentos horribles porque no podemos estudiar. De hecho, estoy haciéndolo en la universidad ahora porque es la única escuela que me acepta; no podemos hacer grandes cosas como teníamos planificado desde que llegamos a este país.”

La distancia y la incertidumbre también marcan el día a día de quienes enfrentan esta realidad. Karen asegura que esto refleja el profundo impacto emocional de encontrarse en un estado de constante incertidumbre:

“Cuántas madres como yo no pueden abrazar a sus hijos. Yo no tengo papeles para poder reclamarlos, y eso es algo muy doloroso. A pesar de que hacemos taxes y cumplimos con todo como está estipulado, no tenemos ningún beneficio. Es una espera constante porque no sabemos si nos darán la oportunidad de legalizarnos o no.”

Ella resalta la urgencia de una resolución:

“Yo no quiero regresar a Cuba; mi plan no es regresar. Pero una de las cosas más difíciles es no poder abrazar a mi hijo, abrazar a mi familia. Mi objetivo es reunirme con ellos aquí, que mi hijo pueda venir y tener un futuro, que es por lo que estoy luchando y por lo que sé que muchos con estatus I220A están luchando aquí, sin poder estar con su familia.”

El propio Eduardo Soto y otros especialistas en inmigración consultados por nuestro medio señalan que, de prosperar, la demanda sentaría un precedente importante, asegurando derechos a miles de cubanos y ofreciendo un camino hacia la estabilidad para quienes han contribuido al país, pero permanecen en la incertidumbre legal.

Mientras la comunidad espera la decisión de la jueza, que escuchará los argumentos orales el próximo 12 de diciembre, para muchos cubanos este proceso simboliza más que un simple procedimiento: es la esperanza de seguridad, reconocimiento y la posibilidad de construir un futuro estable en Estados Unidos.

Temas
Te puede interesar

Cerca de 10 millones de inmigrantes hispanos viven en situación irregular en EEUU, según estudio

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Tres tareas por resolver para los Marlins antes del 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma estar listo para financiar asistencia alimentaria amenazada por parálisis presupuestaria

Una patrulla de la Policía Nacional de España.
NARCOTRÁFICO

Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

Monseñor Thomas Wenski.
DIMISIÓN

Arzobispo de Miami presenta renuncia al Papa, su futuro depende de la decisión del Vaticano

Te puede interesar

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACION

Voces desde el limbo: cubanos con I‑220A comparten sus historias y expectativas mientras avanza demanda colectiva

Por Carlos Armando Cabrera
Luego de dos años cargados de fricciones con muchos de los mandatarios provinciales, el presidente Javier Milei se mostró conciliador y convocó a la mayoría de los gobernadores a dialogar en la casa de Gobierno junto a su gabinete
POLÍTICA

Tras victoria legislativa, Milei se reúne con gobernadores en busca de apoyo para sus reformas

Un residente local pasa junto a un coche incendiado utilizado como barricada por los delincuentes en la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025.
INFORME

HRW denuncia negligencias policiales en investigación de la redada letal en Río de Janeiro

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.
Opinión

¿Un tope salarial para salvar a MLB?