viernes 31  de  octubre 2025
Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

El óxido nitroso se utiliza en medicina y en clínicas dentales, pero muchos jóvenes hacen de él un "uso recreativo", pues provoca euforia

Una patrulla de la Policía Nacional de España.

Europa Press/POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA - Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID - La policía española anunció este viernes el desmantelamiento de una red internacional de tráfico de óxido nitroso, conocido comúnmente como "gas de la risa", y de cigarrillos de contrabando.

Siete sospechosos fueron detenidos y 1.184 litros de óxido nitroso, incautados en un almacén y en el domicilio del presunto dueño de los camiones que utilizaba la red en la provincia de Málaga, en el sur del país, informó la policía en un comunicado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y los reyes Felipe VI y Letizia; durante el homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). 
Reyes de España honran memoria de víctimas de la dana
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el abogado Tomás Arias presentaron una denuncia contra Diosdado Cabello ante el Ministerio de Interior de España
Denuncian en España a Diosdado Cabello por amenazas a opositores: piden protección

Por otro lado, más de 2,5 millones de cigarrillos de contrabando fueron incautados en un camión en la provincia de Alicante, en el sureste, según el comunicado.

Las autoridades indicaron que la red, compuesta por ciudadanos españoles y de Europa del este, utilizaba envíos legítimos hacia Francia y otros países europeos para transportar los cartuchos de gas y el tabaco.

El óxido nitroso se utiliza en medicina y en clínicas dentales, pero muchos jóvenes hacen de él un uso recreativo, pues provoca euforia y una sensación de calma.

Las autoridades sanitarias advierten que puede causar daños neurológicos y ser letal en altas dosis.

Varios países europeos introdujeron prohibiciones o controles estrictos a su uso recreativo.

FUENTE: Con información de AFP

