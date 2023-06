Venezuela: "País secuestrado por una corporación criminal"

MIAMI — Con el título "Autoritarismo, dictaduras y narco estados en Hispanoamérica" , el medio de prensa español El Debate realizó este 10 de junio un coloquio de alrededor de una hora para abordar asuntos urgentes que atañen no solo a Latinoamérica , en particular Venezuela, Bolivia, Argentina y Chile , sino que también tienen impacto en el propio territorio español y en la Unión Europea.

Carmen De Carlos, redactora jefe de Internacional de El Debate (medio fundado en 1910), asumió la moderación del coloquio e inició planteando la importancia de reconocer diferencia entre las dictaduras en las décadas de los 60 y 70, y las del siglo XXI, así como de analizar "cuál es el matiz entre autoritarismo y dictadura".

La charla profundizó en la situación actual de las dictaduras en América Latina, partiendo de cómo los gobiernos autoritarios se han instaurado poco a poco y ahondando en la copia de programas cubanos como una base de implementación de estrategias para moldear a su antojo países como Bolivia y Venezuela.

Un punto interesante de la charla, moderada con excelencia por De Carlos, fue la prospección en torno a posibles soluciones o alternativas para rescatar la democracia en estas naciones (Venezuela, Argentina, Chile y Bolivia) y romper el inflexible ciclo dictatorial que ahoga las libertades.

Vale destacar el hecho de que el coloquio abordó la resonancia de las acciones desde España y la Unión Europea como elementos que pueden ejercer presión y apoyar los mecanismos del cambio en estas naciones latinoamericanas. Además, sus representantes políticos son decisivos a la hora de quitar máscaras y desmantelar adoctrinamientos o estancamientos de la democracia en la región.

Frases destacadas:

Verónica Ormachea (Bolivia): "Es una dictadura sin democracia".

Miguel Henrique Otero (Venezuela): "[El madurismo] es una continuación del chavismo".

Andrés Montero (Chile): "La inseguridad en Chile es un tema vigente para todos. En todas partes del territorio el narcotráfico está muy presente".

José Vales (Argentina): "Argentina era más o menos según una metáfora de lo que decía [Roberto] Fontanarrosa: históricamente mal, pero acostumbrado. Esta película que vive la Argentina hoy en términos políticos y económicos yo creo que la hemos visto en reiteradas ocasiones. Es como ver una película de Joselito todos los domingos por La 2".

Miguel Henrique Otero (Venezuela): "Tenemos una corporación criminal que tiene secuestrado el país, que tiene juicios en la Corte Penal Internacional, que tiene orden de captura de la DEA".

Andrés Montero (Chile): "El presidente Boric está en un plan de aumentar impuestos, pero no hay ningún plan de mejorar la eficiencia del Estado. Él está aprendiendo en el poder".

José Vales (Argentina): "Estamos llegando al final de un período que es el peronismo reivindicando lo que fue el peronismo de los 70', un sector del peronismo de los 70', revolucionario, que se le acabó el discurso, se le quemaron los papeles".

Miguel Henrique Otero (Venezuela): "Creer que Maduro voluntariamente por una negociación va a hacer unas elecciones para perderlas y entregar el poder y ponerle la banda presidencial a un candidato de la oposición es un poco fantasioso".

Andrés Montero (Chile): "El multilateralismo es la dictadura de Naciones Unidas, porque está involucrándose en los países en temas que no le competen. Por ejemplo, en Chile tienen oficinas, y ellos intervienen en todos los temas: inclusión, feminismo, política exterior, educación de los jóvenes".

José Vales (Argentina): "La ONU se convirtió en una gerencia de esta era de posverdad, donde determinar las ideologías es cada vez más difícil".

Verónica Ormachea (Bolivia): "Ellos [el régimen] han comprado la mayoría de los medios de comunicación en Bolivia. Quedan uno o dos medios relativamente independientes".

Miguel Henrique Otero (Venezuela): "Maduro ha destruido el 80% del producto interno bruto en seis años. Ha expulsado del país a una cuarta parte de la población".

José Vales (Argentina): "Nos debemos una investigación concienzuda, completa, de cómo funciona el tema del narcotráfico, por ejemplo, en ciudades como Rosario".

Andrés Montero (Chile): "Petro ha sido como un artista comunicacional, porque él se ha vendido como el gran salvador de su país. (...) Pero no nos olvidemos de su historia. Petro fue un guerrillero de metralleta en mano".

Miguel Henrique Otero (Venezuela): "El socialismo del siglo XXI es la bandera de la destrucción".

José Vales (Argentina): "No termina de haber división de poderes y ese vaciamiento de la democracia se convierte en autoritarismo".

Andrés Montero (Chile): "En Chile la mayoría de los profesores son comunistas. La Universidad de Chile, por ejemplo, tiene una radio que es como escuchar la Radio Moscú. Pablo Iglesias fue a decir a Chile que para tomar el poder había que tener los medios de comunicación, y que los medios de comunicación estaban tomados por la derecha, cuando es todo lo contrario".

Verónica Ormachea (Bolivia): "En el caso de Bolivia la oposición no se pone de acuerdo. No existe un candidato único. Si hubiese un candidato único (...), otra sería la historia. La oposición no se consolida".

José Vales (Argentina): "Como observo yo en el gobierno de Pedro Sánchez, se lo va a recordar con leves mejoras en el ingreso mínimo, algunas cuestiones directamente económicas, postpandémicas, se lo va a recordar por haber levantado un cadáver en helicóptero. Cuando vos tenés que apelar tanto al pasado es porque no tenés ideas en el presente. Siempre sospeché que era un gobierno carente de ideas y quedó expuesto ante la sociedad en las últimas elecciones".

Más sobre El Debate

El Debate, impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas, es heredero del periódico del mismo nombre que se convirtió en uno de los grandes diarios españoles del primer tercio del siglo XX bajo la dirección de Ángel Herrera Oria.

Su presidente actual es Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera (Presidente del Consejo de Administración de Ediciones Católicos y Vida Pública, Edicavp; y el director es Bieito Rubido Ramonde.

El periódico defiende los valores del humanismo cristiano, poniendo en el centro la libertad y dignidad de la persona y el derecho a la vida. El Debate apoya la unidad de España y su orden constitucional democrático y el idioma y la cultura españoles.

FUENTE: Con información de El Debate