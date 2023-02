Zahina Porto, la 'influencer' y empresaria al frente de Puppies By Z

La influencer, quien radica en Miami , Florida, a través de su perfil con casi 70.000 seguidores ‘Puppies By Z’ ofrece "un lugar único donde puedes encontrar cachorros sanos y felices", además de su guía a través de tips y más, sobre cómo cuidar a las mascotas.

Zahina, quien cuenta además con una maestría en Ciencias en Dirección Hotelera y Atención al Cliente, inició este proyecto en el año 2021, tomando como inspiración y motivación "el cambio enormemente positivo que tenemos los seres humanos con la llegada de una mascota a nuestro hogar […] El efecto que trae a nuestros niños es maravilloso igual".

Puppies By Z ha crecido totalmente independiente y solamente con el esfuerzo y trabajo de la influencer. "Le puse todo de mí y gracias a Dios ha sido un éxito", por lo cual abrió una segunda locación.

Destacándose por su transparencia y excelente atención, en Puppies By Z se puede adquirir una mascota para el hogar con confianza y tranquilidad, pues trabajan con todo el amor y cuidado que ellos ameritan, asegurándose que no vengan de criaderos inhumanos o ilegales y encargándose de alojarlos en buenos hogares. "Trabajar con seres vivos siempre es un reto […] No ha sido fácil, pero ha valido la pena", detalló la emprendedora e influencer.

Ambas locaciones de Puppies By Z se encuentran en el estado de Florida, donde al adquirir un cachorro, se incluyen sus primeras vacunas, microchip y pedigree, así como su primera consulta médica y otros beneficios agregados. También cuentan con servicio de spa, la ayuda y guía a lo largo de la vida de las mascotas.

De igual forma, a través de Puppies By Z, Zahina, lanzó el proyecto Ángeles y Guardianes, donde cada mes entregan un bebé perruno a un niño que tenga una condición especial totalmente gratis, algo que disfrutan y llena sus corazones. "A veces la familia no tiene el poder adquisitivo para comprarlo, y allí es dónde entramos nosotros", apuntó la cubana.

Zahina, quien disfruta pasar su tiempo compartiendo con su familia e hijos perrunos, le entrega todo su amor y empeño diariamente a su emprendimiento y demás proyectos, con los que pretende continuar en este nuevo año 2023. "No importa de dónde seamos, de que país vengamos, Estados Unidos siempre te dará la oportunidad de cultivar esa idea y trabajar duro hasta convertirla en tu mayor logro", resaltó.

Zahina Porto, influencer y CEO de Puppies By Z, está en Instagram con el usuario @puppies_by_z, donde ofrece consejos para el cuidado de las mascotas, y se puede visitar en las sedes de @puppies_by_z_doral / @puppies_by_z_sunset

