Yovanna Ventura, modelo y actriz de grandes marcas de moda, prepara nueva etapa en la música

MIAMI .- La reconocida modelo y actriz Yovanna Ventura abre un nuevo capítulo en su carrera artística con el desarrollo de un proyecto musical que será presentado a lo largo del año mediante el lanzamiento progresivo de sencillos que formarán parte de su próximo EP.

Nacida en Miami y de ascendencia dominicana, Ventura ha construido una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento internacional. A lo largo de los años se ha consolidado como una figura destacada en el mundo de la moda, participando en importantes pasarelas y campañas globales.

Como modelo, ha colaborado con algunas de las casas de moda y belleza más influyentes del mundo, incluyendo HourGlass, Maybelline, Intimissimi, Yeezy, Puma, Diesel, MCM y SKIMS, además de desfilar para marcas como GCDS, The Blonds, Philipp Plein, Private Policy y Bronx & Banco.

Su trabajo también ha sido destacado por importantes publicaciones de moda internacionales como Vogue Italia y Schön Magazine, consolidando su presencia dentro del circuito global de la moda.

Paralelamente, Ventura ha desarrollado una carrera como actriz participando en producciones como la serie antológica “Tales de BET” y la miniserie “New Edition”, además de aparecer en videoclips de artistas internacionales como Romeo Santos (“Bella y Sensual”) y Maluma (“Hawái”).

Sin embargo, una de sus mayores pasiones siempre ha sido la música.

En mayo de 2024 dio inicio oficialmente a su carrera musical con el lanzamiento de su primer sencillo “I’m Not Ok”, acompañado de su video oficial. Con este proyecto, Ventura introdujo al público a un sonido que mezcla narrativa emocional, estética visual cinematográfica y expresión bilingüe, reflejando tanto su herencia latina como sus influencias artísticas globales.

Además, ha continuado desarrollando su talento musical a través de estudios de producción musical en Los Angeles Film School, profundizando en los aspectos técnicos y creativos de su sonido.

Su nuevo proyecto será presentado de manera progresiva, con el lanzamiento de canciones individuales que irán construyendo el concepto completo de su próximo EP, permitiendo que el público descubra cada etapa creativa del proyecto.

Como artista, Ventura participa activamente en diferentes fases de su proceso creativo, desde la escritura hasta la dirección visual, desarrollando un universo musical íntimo que combina sensibilidad cinematográfica con una narrativa emocional que explora temas como el amor, la dualidad y la autoexpresión.

"La música siempre ha sido una de las formas más personales que tengo para expresar emoción y contar historias, y para darle a las personas una mirada a mi mundo interior en constante evolución, mientras espero que también les ayude a sentirse menos solos en lo que sienten", afirma Ventura.

Y añade: “Este proyecto trata de permitir que las personas experimenten esa evolución conmigo. Todo en el proyecto fue intencional, desde la continuidad de sonidos de la naturaleza entre las canciones, hasta el orden de los temas y la historia que cada uno cuenta”.

Con millones de seguidores en redes sociales, Ventura ha construido una audiencia global que sigue de cerca su evolución artística y creativa.

Además de su carrera en el entretenimiento, también es una defensora activa del bienestar animal y la conservación ambiental, participando en iniciativas de protección de la vida silvestre.

Con esta nueva etapa musical, Yovanna Ventura continúa expandiendo su universo creativo, consolidándose como una artista multidisciplinaria que conecta la moda, el cine y la música.

