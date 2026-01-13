Zoe Saldana reemplaza a Scarlett Johansson como actriz más taquillera de la historia

La actriz estadounidense Zoe Saldana posa en la sala de prensa con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por "Emilia Pérez" durante la 97a edición anual de los Premios Oscar en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

MIAMI.- El récord de taquilla anterior de Scarlett Johansson quedó en el pasado. La actriz de Black Widow, que ostentaba el título de la actriz con mayor recaudación de todos los tiempos, ha sido superada por Zoe Saldaña, protagonista de Avatar : Fire and Ash, gracias a la trilogía de James Cameron .

De hecho, la última entrega de la saga Avatar, nominada a Logro Cinematográfico y de Taquilla en los Globos de Oro de 2026, alcanzó los 1.230 millones de dólares en la taquilla mundial el 12 de enero, lo que eleva la recaudación total de todas las películas protagonizadas por Zoe a 16.800 millones de dólares, según Screen Rant.

Entre esas películas se encuentran Star Trek, Avengers: Endgame y Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra.

Scarlett ostentaba anteriormente el récord con 16.400 millones de dólares, mientras que el resto de los cinco primeros puestos lo completan sus compañeros de Marvel, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Chris Pratt.

La actriz se convirtió en la más taquillera de la historia en julio, luego del exitoso estreno de Jurassic World: Rebirth, que impulsó sus cifras en taquilla mundial por encima de los 14.800 millones de dólares.

La película debutó con más de 318 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera. De esa suma, alrededor de 147 millones provinieron del mercado norteamericano y los 171 millones restantes del internacional, consolidando su posición como uno de los estrenos más fuertes del año.

Éxito

Zaldana suma este hito a su abultada lista de éxitos.

El año pasado, la actriz triunfó en la temporada de premios al llevarse el premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto. En aquella ocasión, elogió a sus compañeras de reparto, Selena Gomez y Karla Sofía Gascón, así como a todas las mujeres con las que trabajó en la película Emilia Pérez.

“Todos ustedes son mágicos, y experimenté este tipo de magia en el set de Emilia Pérez, y eso es gracias a ustedes, gracias, merci beaucoup, Jacques Audiard”, expresó durante su discurso de aceptación.