martes 13  de  enero 2026
CINE

Zoe Saldana reemplaza a Scarlett Johansson como actriz más taquillera de la historia

La recaudación total de todas las películas protagonizadas por Saldana se elevó a 16.800 millones de dólares gracias al estreno de Avatar: Fire and Ash

La actriz estadounidense Zoe Saldana posa en la sala de prensa con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez durante la 97a edición anual de los Premios Oscar en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

La actriz estadounidense Zoe Saldana posa en la sala de prensa con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por "Emilia Pérez" durante la 97a edición anual de los Premios Oscar en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

AFP/Frederic J. Brown
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El récord de taquilla anterior de Scarlett Johansson quedó en el pasado. La actriz de Black Widow, que ostentaba el título de la actriz con mayor recaudación de todos los tiempos, ha sido superada por Zoe Saldaña, protagonista de Avatar: Fire and Ash, gracias a la trilogía de James Cameron.

De hecho, la última entrega de la saga Avatar, nominada a Logro Cinematográfico y de Taquilla en los Globos de Oro de 2026, alcanzó los 1.230 millones de dólares en la taquilla mundial el 12 de enero, lo que eleva la recaudación total de todas las películas protagonizadas por Zoe a 16.800 millones de dólares, según Screen Rant.

Lee además
Mattel presenta la primera muñeca Barbie con autismo. 
VIRAL

Mattel presenta la primera Barbie con autismo
En esta foto de archivo tomada el 21 de mayo de 2017, el grupo musical BTS llega a los Billboard Music Awards 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.
MÚSICA

BTS incluye a Florida como parte de su gira mundial 2026

Entre esas películas se encuentran Star Trek, Avengers: Endgame y Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra.

Scarlett ostentaba anteriormente el récord con 16.400 millones de dólares, mientras que el resto de los cinco primeros puestos lo completan sus compañeros de Marvel, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Chris Pratt.

La actriz se convirtió en la más taquillera de la historia en julio, luego del exitoso estreno de Jurassic World: Rebirth, que impulsó sus cifras en taquilla mundial por encima de los 14.800 millones de dólares.

La película debutó con más de 318 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera. De esa suma, alrededor de 147 millones provinieron del mercado norteamericano y los 171 millones restantes del internacional, consolidando su posición como uno de los estrenos más fuertes del año.

Éxito

Zaldana suma este hito a su abultada lista de éxitos.

El año pasado, la actriz triunfó en la temporada de premios al llevarse el premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto. En aquella ocasión, elogió a sus compañeras de reparto, Selena Gomez y Karla Sofía Gascón, así como a todas las mujeres con las que trabajó en la película Emilia Pérez.

“Todos ustedes son mágicos, y experimenté este tipo de magia en el set de Emilia Pérez, y eso es gracias a ustedes, gracias, merci beaucoup, Jacques Audiard”, expresó durante su discurso de aceptación.

Temas
Te puede interesar

Actor de "Mi Pobre Angelito" acusado de solicitar servicios de prostitución

Cineasta Jafar Panahi pide apoyo internacional para iraníes en medio de protestas masivas

Brooklyn Beckham se comunica con sus padres a través de abogados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.  
ARTES VISUALES

Rey Felipe VI visita en Versalles la exposición "El Gran Delfín"

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Te puede interesar

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés

Por Leonardo Morales
María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González denuncian opacidad, "no habrá transición con presos políticos"

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

Dra. Dadilia Garcés.
ALERTA SANITARIA

Baja vacunación y un virus más fuerte causan severa ola de gripe en sur de Florida

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales