La actriz Hailee Steinfeld espera su primer bebé

La actriz y el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, anunciaron que están esperando su primer hijo luego de contraer matrimonio en mayo

Hailee Steinfeld anuncia que está embarazada por primera vez

Hailee Steinfeld anuncia que está embarazada por primera vez

Captura de Pantalla / haileesteinfeld / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz Hailee Steinfeld y el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, anunciaron que están esperando su primer bebé. Steinfeld dio a conocer la noticia de su embarazo en su newsletter de Substack, compartiendo un resumen de sus 29 momentos favoritos del año pasado en honor a su cumpleaños número 29.

Al final de su lista, Steinfeld incluyó un video donde anunciaba su embarazo. En el audiovisual, se la ve posando en la nieve con su barriga de embarazada mientras Allen le besa el vientre. Luego, aparecen sonriendo y posando juntos, con la actriz luciendo una sudadera que dice "madre".

Al final del video, la cámara se aleja para mostrar a la pareja tomados de la mano frente a un pequeño muñeco de nieve.

Poco después del anuncio, la pareja compartió el mismo video en una publicación conjunta de Instagram.

Relación

Steinfeld y Allen, quienes comenzaron su relación en 2023, se casaron en Santa Bárbara, California, el 31 de mayo de este año.

En la edición de junio del newsletter, la actriz compartió todos los detalles de su fin de semana de bodas.

"Estoy aquí sentada con Josh, y estamos recordando por enésima vez el mejor fin de semana de nuestras vidas. Durante las últimas dos semanas, nos han venido a la mente recuerdos aleatorios pero muy específicos, y los hemos estado compartiendo, a menudo entre sonrisas, risas y lágrimas", escribió.

Luego, en octubre, Steinfeld habló sobre lo que más le gusta de estar casada con su esposo en una entrevista con Variety.

"Nuestro trabajo es muy impredecible, y el suyo tiene un horario muy estricto. Así que, en realidad, es una bendición: intento organizar mi tiempo para poder estar con él (...) Nunca antes había vivido esta etapa de mi vida, fuera del trabajo. He aprendido mucho a comprender lo que significa bajar el ritmo y compartirlo con alguien. Es lo mejor que me ha pasado", declaró Steinfeld.

