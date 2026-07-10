Aeropuerto de Palm Beach pasa a llamarse President Donald J. Trump International Airport

Señal en la carretera I 95 que anuncia la salida hacia el aeropuerto Donald J Trump

El senador Byron Donalds junto a su esposa Erika Donalds en el vuelo inaugural.

El aeropuerto de Palm Beach recibe el nombre de President Donald J. Trump International Airport.

MIAMI.- El antiguo aeropuerto Palm Beach International Airport este jueves cambió oficialmente su nombre a President Donald J. Trump International Airport, terminando así un proceso aprobado por la Legislatura de Florida, promulgado por el gobernador Ron DeSantis, cuya culminación estuvo marcada por la inauguración y el aterrizaje del "Trump Force One", el Boeing 757 de la Organización Trump, en un acto simbólico que reunió a miembros de la familia del presidente, legisladores estatales y dirigentes republicanos.

La aeronave, que aterrizó a las 5:01 de la mañana, se convirtió en el primer vuelo en arribar al aeropuerto bajo su nueva denominación. Entre los pasajeros se encontraba Eric Trump, hijo del presidente Donald Trump, quien calificó el momento como un hecho histórico para su familia.

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"No hay nadie que haya hecho más por Florida y por nuestro país, y nadie merece más este increíble honor", escribió Eric Trump en la red social X. "Como hijo, y como alguien que vuela desde este aeropuerto casi todos los días, siempre me sentiré orgulloso de ver las iniciales 'DJT' en mi pase de abordar".

Posteriormente publicó una fotografía del Trump Force One acompañada del mensaje: "First Landing at 'DJT'"("Primer aterrizaje en DJT"), y explicó que la aeronave fue el último avión en despegar cuando el aeropuerto aún era PBI y el primero en aterrizar en DJT. También afirmó que se trataba del avión "que llevó a la victoria" al presidente Trump durante la campaña presidencial.

Trump celebra el cambio desde Truth Social

El presidente Donald Trump reaccionó poco después en su plataforma Truth Social, donde agradeció el respaldo recibido para el cambio de nombre.

"Un gran día en Palm Beach, Florida, donde tuve el gran honor de que el Palm Beach International Airport fuera renombrado, por una votación espectacular, como President Donald J. Trump International Airport. El área está en auge, la ubicación es excelente y la renovación será espectacular. Gracias a todos en Palm Beach por su voto y su confianza. Pronto será uno de los aeropuertos más grandes y espectaculares del mundo".

FAA oficializa el código DJT

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que, tras la entrada en vigor del nuevo nombre, el identificador aeroportuario también fue modificado. Desde este jueves, el tradicional código PBI fue sustituido oficialmente por DJT en todos los sistemas, publicaciones aeronáuticas y operaciones de planificación de vuelos.

La agencia indicó que pilotos, controladores aéreos y operadores del sector deberán utilizar el nuevo identificador en todas las operaciones.

Si bien el cambio de nombre entró en vigor el jueves, el código de tres letras del aeropuerto de PBI a DJT terminará de completarse el próximo 18 de agosto.

El senador Byron Donalds junto a su esposa Erika Donalds en el vuelo inaugural. Byron Donalds X

Byron Donalds participó en el vuelo inaugural

Entre los pasajeros del vuelo inaugural también se encontraba el senador federal republicano Byron Donalds, quien aspira a la gobernación de Florida con el respaldo del presidente Trump.

Donalds calificó el momento como apropiado para la historia del aeropuerto.

"Era lógico que Trump Force One fuera el primer vuelo en aterrizar en el recién nombrado President Donald J. Trump International Airport".

El legislador añadió que fue un honor compartir el vuelo con Erika Donalds, así como con Donald Trump Jr. y Eric Trump.

La idea nació en la Cámara de Representantes de Florida

La representante estatal republicana Meg Weinberger, autora de la propuesta legislativa, explicó que la iniciativa surgió de una convicción personal de que el presidente merecía ese reconocimiento en la ciudad donde se encuentra su residencia de Mar-a-Lago.

Según relató, la idea encontró inicialmente escepticismo debido a que nunca antes se había cambiado oficialmente el nombre del aeropuerto internacional del condado.

"Pensé que nuestro presidente merecía este honor; es su ciudad y es su aeropuerto de origen", afirmó Weinberger, quien recordó que el proyecto avanzó rápidamente en Tallahassee gracias al respaldo de los líderes legislativos y del gobernador.

La legisladora también describió la experiencia de viajar en el vuelo inaugural.

"Escuchamos por la radio de la cabina cómo anunciaban la llegada a DJT. Fue realmente emocionante".

Señal en la carretera I 95 que anuncia la salida hacia el aeropuerto Donald J Trump

El cambio costará hasta 5,5 millones de dólares

El cambio de identidad del aeropuerto contempla la sustitución de señalizaciones, material corporativo, sistemas de orientación, documentación y otros elementos de imagen institucional.

Las autoridades estatales estiman que el proceso tendrá un costo de hasta 5,5 millones de dólares a los contribuyentes.

Como parte de esa transformación, los antiguos letreros con el nombre Palm Beach International Airport comenzaron a ser retirados mientras eran instaladas las nuevas señales con la denominación President Donald J. Trump International Airport.

La Organización Trump no recibirá ingresos por el nombre

Uno de los aspectos que destacó Meg Weinberger fue que la Organización Trump no obtendrá beneficios económicos por el uso comercial del nuevo nombre del aeropuerto.

La legisladora explicó que la familia Trump renunció al uso exclusivo de la marca registrada para este proyecto.

"Lo más extraordinario es que han renunciado completamente a la marca. Todo el merchandising relacionado con President Donald J. Trump International Airport será para el condado de Palm Beach", aseguró.

De esta manera, cualquier ingreso derivado de la venta de recuerdos, productos promocionales o artículos oficiales asociados al nuevo nombre del aeropuerto será administrado por el condado y no por la familia Trump ni por la Organización Trump.

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