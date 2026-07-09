Aeropuerto de Palm Beach adopta oficialmente el nombre de Donald J. Trump

El aeropuerto internacional de Palm Beach, en el sureste de Florida, se llama oficialmente a partir de este jueves Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT).

El Palm Beach International recibió el nuevo apelativo gracias a la aprobación unánime del congreso de Florida y luego la firma en marzo del gobernador Ron DeSantis.

Uno de los hijos del presidente, Eric Trump, celebró el cambio de nombre de el aeropuerto en el que su padre viaja con frecuencia cuando visita su residencia de Mar-a-Lago, situada a apenas siete kilómetros.

Reconocimiento al trabajo de Trump

"Me siento profundamente honrado de que, a las 5:01 am, el Trump Force One sea el primer avión en aterrizar en el recién rebautizado Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ahora y para siempre Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT)", escribió Eric Trump en X este jueves. "No hay nadie que haya hecho más por Florida y por nuestro país".

En el aeropuerto de Palm Beach, el piloto Chris Bailey respalda 100% que el aeropuerto lleve el nombre del actual jefe de la Casa Blanca.

"El Presidente ha hecho mucho por este país y merece que un aeropuerto lleve su nombre en su honor, al igual que los expresidentes", afirmó este piloto de 55 años.

Una docena de aeropuertos estadounidenses llevan el nombre de presidentes del país, pero Trump es el primero en recibir esa distinción mientras se encuentra en la Casa Blanca.

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FUENTE: Con información de AFP.