Alejandro Sanz expone su lucha contra los problemas de salud mental

"No estoy bien. No sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente. Solo quiero ser sincero, no por entrar en el ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió en X en mayo de 2023.

La publicación tomó por sorpresa a seguidores, amigos y familiares, pues el artista se encontraba en medio de su gira por España de su disco Sanz (2022). Al poco tiempo también trascendió que su relación con la artista Rachel Valdés había acabado, hecho que supuso profundizó el malestar que sentía.

Entonces, los mensajes de apoyo no fueron pocos.

"No sabía la repercusión que tendría, no tan solo en los demás, sino también en mí. Cuando lo publiqué me fui a dormir y al día siguiente me di cuenta que había explotado en todos sitios. Me asustó la reacción, porque me sentí observado y me cuestioné lo que hice. Por eso al otro día compartí que estaba bien. Pero igualmente no quería que nadie me viera", recordó Sanz en una entrevista reciente que concedió a la BBC.

A un año de aquel episodio, reconoció que si bien en principio no se sintió a gusto, exponer su lucha le ayudó.

"El hablarlo públicamente me ayudó a tomar decisiones, como poner límites. Por ejemplo, cuando quiero o no ver a alguien. Yo no ponía límites, siempre estaba pendiente de cumplir las expectativas de todo el mundo menos las mías. Es importante darse prioridad".

Recuperar la inspiración

Tras un periodo de terapia y sanación, el español regresa a la música con Palmeras en el Jardín, sencillo que forma parte de su próximo álbum y en el que pone música al dolor que le dejó la culminación del romance con la artista cubana.

Alejandro Sanz destacó que el sentimiento que profesa en la pieza es justamente lo que atravesaba cuando la escribió, por lo que no pensó en esconder su dolor con metáforas.

"A la música que no es autobiográfica le falta algo. Es importante expresarnos a través de la música, que es nuestra manera de liberarnos. En esta canción quizás es muy evidente. Cuando la hice, me planteé si debía sacarla de esa manera, pero luego decidí hacerlo porque era lo más honesto".

Firmar con Sony marcó un antes y un después para el cantautor, pues le permitió reconectar con la inspiración de hacer música, algo que había perdido y que se convirtió en una herramienta de terapia.

"Todos nos vemos afectados por el tema de la salud mental, sobre todo luego de la pandemia, cuando golpeó a mucha gente con más fuerza. También puede ser que seamos más conscientes de la importancia de cuidar nuestras emociones. Pese a que sabía que en el sitio donde más feliz estoy es sobre un escenario, en algún momento sentí que no quería seguir, quería simplemente no estar, desaparecer, que nadie me hablara o me viera", explicó.

No obstante, enfatizó que las personas con la que trabajaba le enseñaron la importancia de rodearse de gente que entienda los procesos y se preocupe por ayudarte a salir de la depresión.

"También la importancia de no aislarse, de salir de la casa. Son etapas complicadas. Cada persona es un mundo y los problemas de salud mental nos afectan de forma distinta a cada uno. No hay una fórmula exacta para estar bien, pero con mucho esfuerzo se puede salir de casi cualquier cosa".