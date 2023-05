Alejandro Sanz reflexiona sobre su salud mental

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", inicia el mensaje que e intérprete de Amiga mía compartió en su cuenta de Twitter.

Aunque el andaluz no indicó en ningún momento que padece una depresión, sí dejó ver que actualmente su estado emocional es vulnerable. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer", prosigue.

Igualmente, Sanz culminó manifestando que la tristeza no es ajena a nadie y que hay momentos que también necesita escapar. "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Pese a que el mensaje es alarmante para algunos, el cantante también se hace eco de un problema que actualmente se busca visibilizar: la importancia de la salud mental y cómo puede afectar a muchos.

La sinceridad del artista ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes le agradecen haber compartido este episodio personal, así como lo invitan a no perder la fuerza. Igualmente, su cuenta de Twitter se ha llenado de mensajes de ánimo y apoyo.

