martes 21  de  julio 2026
Política

La OEA anuncia su apoyo a los esfuerzos para una "transición democrática" en Venezuela

Dinorah Figuera, que encabeza el diálogo de la oposición con el chavismo, afirmó que se invitará a participar a todos los sectores democráticos

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en reunión del Consejo Permanente de la OEA. A su izquierda, su jefa de despacho, Xaviera Jessurun.&nbsp; &nbsp; (OEA)

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en reunión del Consejo Permanente de la OEA. A su izquierda, su jefa de despacho, Xaviera Jessurun.    (OEA)

OEA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. — El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó este martes, 21 de julio, que el organismo está listo para apoyar los esfuerzos orientados a lograr una “transición democrática” en Venezuela, después de que el chavismo y un grupo de opositores acordaran una hoja de ruta.

Mientras que Dinorah Figuera, que encabeza el grupo parlamentario que llevará a la práctica la negociación, afirmó que se invitará a participar a todos los sectores democráticos.

Lee además
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, en rueda de prensa sobre la relación con Venezuela, tras una reunión del IMFC (International Monetary and Financial Committee) el 17 de abril 2026.
APOYOS

Venezuela consigue del FMI $346 millones de recursos bloqueados para recuperación tras los sismos
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (izq.), estrecha la mano de la cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez, antes de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 11 de febrero de 2026.
OPINIÓN

Una experta analiza la estrategia de EEUU hacia Venezuela tras la captura de Maduro

“La OEA está lista, dentro del mandato encomendado por sus Estados miembros, para apoyar los esfuerzos que promuevan una transición pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela”, declaró Ramdin en la red social X.

El secretario general subrayó que la OEA está comprometida con la Carta Democrática Interamericana, que establece los principios de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y el bienestar.

“El progreso duradero debe estar guiado por el diálogo, la cooperación y el respeto a la voluntad del pueblo”, añadió.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos, que respalda al Gobierno interino de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de agosto, aplaudió la apertura de este diálogo.

Enriquecer la hoja de ruta

La líder opositora María Corina Machado ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar su candidatura presidencial y se espera que ella o uno de sus representantes participe en las negociaciones, toda vez que Dinorah Figuera, quien encabeza el diálogo y los pasos para la transición, afirmó que a las reuniones se invitará a participar a todos los sectores democráticos.

Figuera señaló que la convocatoria busca “enriquecer esta hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización” y facilitar “una transición electoral pacífica y democrática” en el marco del diálogo pactado con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, subrayó que “la participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos”.

En términos jurídicos, Venezuela sigue figurando como Estado miembro de la OEA, aunque su asiento permanece vacío dado que el régimen de Maduro inició los trámites para abandonar el organismo.

FUENTE: Con información de EFE /Infobae

Temas
Te puede interesar

Venezuela: Cuál sería el próximo paso entre fuerzas democráticas y el oficialismo

Inmigración alcanza tasa récord de detenciones con más de 43.000 extranjeros en un mes

Presidente electo de Colombia anuncia que Medellín será sede del Escudo de las Américas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ayuda humanitaria para Cuba. 
PARA LA ISLA

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

La tormenta tropical Bertha adquiere más velocidad en sus vientos.
MÁS POTENTE

Bertha alcanza vientos de 60 mph y amplía las alertas en la costa del Golfo

Dos turistas estadounidenses atacados con cuchillo a la entrada de la Acrópolis de Atenas
ATAQUE

Dos turistas estadounidenses atacados con cuchillo a la entrada de la Acrópolis de Atenas

La senadora Ashley Moody.
ELECCIONES 2026

Ashley Moody saca ventaja a sus dos rivales demócratas al Senado de Florida

La actriz Kaylee Hottle asiste al estreno mundial de Godzilla x Kong: The New Empire en el Teatro Chino TCL de Hollywood el 25 de marzo de 2024.
OBITUARIO

Muere Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong", en accidente automovilístico

Te puede interesar

Sello de confirmación de voto de un elector en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump insiste en aprobar SAVE America ante error de miles de votantes en Nueva Jersey

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ayuda humanitaria para Cuba. 
PARA LA ISLA

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

La tormenta tropical Bertha adquiere más velocidad en sus vientos.
MÁS POTENTE

Bertha alcanza vientos de 60 mph y amplía las alertas en la costa del Golfo

Trump afirma que la proximidad de comicios de noviembre no condiciona su estrategia frente a Irán
Elecciones legislativas

Trump afirma que la proximidad de comicios de noviembre "no condiciona" su estrategia frente a Irán

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
GRAN VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade celebra el éxito del Mundial tras recibir a más de 500.000 visitantes