La OEA anuncia su apoyo a los esfuerzos para una "transición democrática" en Venezuela

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en reunión del Consejo Permanente de la OEA. A su izquierda, su jefa de despacho, Xaviera Jessurun. (OEA)

WASHINGTON . — El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó este martes, 21 de julio, que el organismo está listo para apoyar los esfuerzos orientados a lograr una “transición democrática” en Venezuela, después de que el chavismo y un grupo de opositores acordaran una hoja de ruta.

Mientras que Dinorah Figuera, que encabeza el grupo parlamentario que llevará a la práctica la negociación, afirmó que se invitará a participar a todos los sectores democráticos.

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“La OEA está lista, dentro del mandato encomendado por sus Estados miembros, para apoyar los esfuerzos que promuevan una transición pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela”, declaró Ramdin en la red social X.

El secretario general subrayó que la OEA está comprometida con la Carta Democrática Interamericana, que establece los principios de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y el bienestar.

“El progreso duradero debe estar guiado por el diálogo, la cooperación y el respeto a la voluntad del pueblo”, añadió.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos, que respalda al Gobierno interino de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de agosto, aplaudió la apertura de este diálogo.

Enriquecer la hoja de ruta

La líder opositora María Corina Machado ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar su candidatura presidencial y se espera que ella o uno de sus representantes participe en las negociaciones, toda vez que Dinorah Figuera, quien encabeza el diálogo y los pasos para la transición, afirmó que a las reuniones se invitará a participar a todos los sectores democráticos.

Figuera señaló que la convocatoria busca “enriquecer esta hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización” y facilitar “una transición electoral pacífica y democrática” en el marco del diálogo pactado con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, subrayó que “la participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos”.

En términos jurídicos, Venezuela sigue figurando como Estado miembro de la OEA, aunque su asiento permanece vacío dado que el régimen de Maduro inició los trámites para abandonar el organismo.

FUENTE: Con información de EFE /Infobae